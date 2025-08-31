¡Ø¥¸¥ç¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¥°¥ê¡¼¥¹¡Ù¡Ä¡ÄÃæ¹â»þÂå¤Î¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Ì¾ºî¤¿¤Á
¡ÒÁÄÉã¤Î¥·¥ó¥°¥ë8¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿8¥ß¥êÂè°ìºî¡Ø¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¤Ï¡¢¡Ø±î¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃ»£SF¤À¤Ã¤¿¡Ú¾®ÃæÀé¾¼¡ß¾®ÃæÏÂºÈ¡¡·»ÄïÂÐÃÌ¡Û¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡8¥ß¥ê±Ç²è½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¡¦¾®ÃæÏÂºÈ»á¤¬¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ±Ç²è³¦¤ò»Ù¤¨¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ë¼«¼ç±Ç²è»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¹¥É¾¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£ºÇ½ª²ó¤Ï¾®Ãæ´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¼«¼ç±Ç²è»þÂå¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÅö»þ¤Î¼«¼çÀ©ºî±Ç²è»ö¾ð¤òÃÎ¤ëÌÀ»ÒÉ×¿Í¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤È¾®ÃæÌÀ»Ò»á¡¡»£±Æ¡§Íõ²Ï·ó°ì
¡Ø¥¸¥ç¡¼¥º¡Ù¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æºî¤Ã¤¿½é´ÆÆÄºîÉÊ¡ØCLAWS¡Ù
ÌÀ»Ò¡¡½é´ÆÆÄºîÉÊ¡ØCLAWS¡Ù¡Ê1976¡Ë¤ÎÀ½ºî¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë·»µ®¤¬´ÆÆÄ¤Ç¡Ø¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ù¡Ê1975¡Ë¤òºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¼«Ê¬¤â´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÍ§Ã£¤Ë¡ÖÆüÍËÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹âÈø»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ç²è»£¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤Û¤Ü1Æü¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡Âè1ºî¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¯¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¡Ø¥¸¥ç¡¼¥º¡Ù¡Ê1975¡Ë¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿Í¿©¤¤¥µ¥á¤Î±Ç²è¤¬Íè¤ë¤Ê¤é¿Í¿©¤¤·§¤Î±Ç²è¤â¤¤¤±¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ç¡£
ÌÀ»Ò¡¡²»³Ú¤ò³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡ËÍ¤é¤¬±Ç²è¤òºî¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÃ´Ç¤¤Î´Ý»³²ÅÉ×ÀèÀ¸¤¬¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤¬²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡Á°±ÒÅª¤ÊÂ¨¶½¶Ê¤È¤¤¤¦¤«ÁÇÅ¨¤Ê¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤Ç¡¢±ÇÁü¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¿¿ÌÌÌÜ¤ËÉÝ¤¤±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ¬¤òÄÙ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Î¥À¥ß¡¼¥Ø¥Ã¥É¤¬¥Ï¥ê¥Ü¥Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢³³¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¥¯¥Þ¤È¾¯Ç¯¤¬»æÇ´ÅÚ¤Çºî¤Ã¤¿¿Í·Á¤Î¥³¥Þ»£¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾å±Ç¤·¤¿¤éÂçÇú¾Ð¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È´ÑµÒ¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÌÀ»Ò¡¡»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡£¼¡¤¬Ãæ3¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¡ØTHE ADVENTURE OF TARO¡Ù¡Ê1977¡Ë¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÏÂºÈ¡¡3ËÜ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¤Ç¡¢ÀÚ¤ê»æ¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¡¢¿Í·Á¥¢¥Ë¥á¤È3¤Ä¤Î°ã¤¦µ»Ë¡¤Çºî¤Ã¤¿¡£¿Í·Á¥¢¥Ë¥á¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¿Ë¶â¤Ç´ØÀá¤¬Æ°¤¯¶²Îµ¤Î¿Í·Á¤òºî¤Ã¤Æ¥³¥Þ»£¤ê¤·¤Æ¡¢Éô²°¤¬¤É¤ó¤É¤ó±ø¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ëºî¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â¸³¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦µ»Ë¡¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£¤¢¤ëÄøÅÙËÜ¤È¤«¤ÇÃÎ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆ°¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡£
ÌÀ»Ò¡¡Ãæ3¤Ç¤¢¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò»£¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡Æ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç´î¤ó¤Ç¤¿¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£
µÕ²óÅ¾µ¡Ç½¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¤¿SF±Ç²è¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤È¡ØTURN POINT10:40¡Ù
ÌÀ»Ò¡¡Æ±¤¸¤¯Ãæ3¤Ç¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¡Ê1978¡Ë¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¹â1¤Ç¡ØTURN POINT 10:40¡Ù¡Ê1979¡Ë¤ò»£¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î2ËÜ¤Ï¡ØSingle8¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î·àÃæ±Ç²è¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡8¥ß¥ê¥«¥á¥é¤ËµÕ²óÅ¾»£±Æ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±§Ãè¿Í¤¬ÃÏµå¤Î»þ´Ö¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤ëÏÃ¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤Ç¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢1Ç¯¸å¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤¬¡ØTURN POINT 10:40¡Ù¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê15Ê¬´Ö¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¥¦¥ë¥È¥éQ¡Ù¤Î²»³Ú¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥éQ¡Ù¤Î1ËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎºÛ¤À¤Ã¤¿¡£±§Ãè¤«¤éÍè¤¿±ßÈ×¤¬ÃÏµå¤Î»þ´Ö¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤Æ¡¢¿Í´Ö¤Î¿Ê²½¤ò¤ä¤êÄ¾¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ëÏÃ¡£¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ÀµÄ¾½ÐÍè¤¬¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ã°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£ÀâÌÀ¥¼¥ê¥Õ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼ç¿Í¸ø¤ÏÃåÎ¦¤·¤¿±ßÈ×¤ÈÂæ»ì¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂà¶þ¡£¼ç¿Í¸ø¤¬±ßÈ×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÆÃ»£¤¬ÂçÊÑ¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¼Â·Ê¤ò±Ç¼Ì¤·¤Æ¼êÁ°¤Ë¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Î±ßÈ×¤òÃÖ¤¤¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥×¥í¥»¥¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹çÀ®¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØCLAWS¡Ù¤Î¼¡¤ÎÇ¯¤À¤«¤éÂç¤¤Ê¿ÊÊâ¤À¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡£
¡¡¹â¹»¤ËÆþ¤ë¤È±Ç²è¸¦µæÉô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆþÉô¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1³ØÇ¯¾å¤Ë¼êÄÍâÃ¤µ¤ó¡¢Æ±´ü¤ËÍø½Å¹ä¡ÊÃí1¡Ë¤È¸å¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç±Ç²è¤òºî¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆþÉô¤·¤Æ¤«¤éÊ¸²½º×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤Î¡ØFANTASTIC¡úPARTY¡Ù¡Ê1978¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÈ¯ÌÀ²È¤Î¥´¥í¡¼¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£Ê¸²½º×±Ç²è¤¬½ª¤ï¤ë¤È1Ç¯À¸¤À¤±¤Ç±Ç²è¤òºî¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤Ç¡¢Á´°÷¤¬µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤ÆÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ö¡¢¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤ò½ñ¤Ä¾¤·¤¿µÓËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ»£¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
ÌÀ»Ò¡¡¡ØSingle8¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ê1977¡Ë¤ò¸«¤Æ±§ÃèÁ¥¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¢¤ó¤Ê¤Ç¤«¤¤±§ÃèÁ¥¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÇ°¤Çºî¤Ã¤¿¡£±§ÃèÁ¥¤¬»£¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤ò½ñ¤Ä¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ù¤¬¾å¼ê¤¯½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙºî¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡£
ÌÀ»Ò¡¡¡ØSingle8¡Ù¤ò´Ñ¤¿¿Í¤«¤é¡¢¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ê2020¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Í¡£¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù¤ÈÆ±¤¸È¯ÁÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Í¡£Ìò¼Ô¤¬µÕ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¥Õ¥£¥ë¥à¤òµÕ²óÅ¾¤Ç»£¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¤¯Æ±¤¸¡£
ÌÀ»Ò¡¡È¯ÁÛ¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À®ìþ¹â¹»¤Î±Ç²è¸¦µæÉô¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡©
ÏÂºÈ¡¡Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¤ÎÍ§¤À¤Á¤ò¡ÖÌÌÇò¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â±Ç¸¦¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê±Ç²è¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥É¤¬°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼êÄÍ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅö»þ¤«¤éÁ´¥«¥Ã¥È¾ÜºÙ¤Ê³¨¥³¥ó¥Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡Íø½Å¹ä¤µ¤ó¤â¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Í¡£Èà¤Ï¡ØSingle8¡Ù¤Ë½Ð¤ÆÍè¤ë¡¢±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É±Ç²è¤Ë¤¹¤´¤¯¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¡£Èà¤Ï¹â¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±Ç²è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡ÍýÏÀÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤À¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤ÇÉÙ»Î8¥ß¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ
ÌÀ»Ò¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¹â3¤Ç»£¤Ã¤¿¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¡Ê1980¡Ë¤ÇÉÙ»Î8¥ß¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢³ØÀ¸¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡ÀµÄ¾¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥¹¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥Ã¥×¥·¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¡¢²Î¤È¸ý¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¡¢8¥ß¥ê¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë²»³Ú¤ò¥é¥¸¥«¥»¤Î½ÐÎÏ¤«¤é¥«¥á¥é¤ÎÆþÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢Æ±»þÏ¿²»¤Ç²»¤ò»£¤ë¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌäÂê¤ÏÊÔ½¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²è¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²»¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½é¤á¤Ï¾¯¤·Ä¹¤á¤Ë·Ò¤¤¤Ç¡¢1¥³¥Þ¤º¤ÄÀÚ¤Ã¤Æ²»³Ú¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊÔ½¸ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£8¥ß¥ê¤Î¹½Â¤¤È¤·¤Æ¡¢²è¤ò»£¤ë¥ì¥ó¥º¤Î°ÌÃÖ¤È¡¢²»¤òÏ¿¤ë¥Ø¥Ã¥É¤Î°ÌÃÖ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Ï²è¤È²»¤Ï1ÉÃ¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ë¤·¡£º£¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£»ÔÀîÖÂ¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤Ç¤â¡¢ÊÔ½¸¤â¸«»ö¤À¤Ã¤¿¤·¡¢²ó¤ë»±¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¤³¤í¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡£
ÏÂºÈ¡¡»ÔÀîÖÂ¤µ¤ó¤ÏCMÄ´¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¿¡£¼ê·ø¤¯¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡£
ÌÀ»Ò¡¡´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤è¤¯´°À®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÏÂºÈ¡¡1980Ç¯Åö»þ¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ï¤â¤Ï¤ä¥ì¥È¥í¤À¤Ã¤¿¡£¼Â¤ÏPFF¤ÇÆþÁª¤·¤¿¡Ø»¬¤Ó¤¿´Ì¶õ¡Ù¤È¤¤¤¦¾¾°æÎÉÉ§¤µ¤ó¡ÊÃí2¡Ë¤¬»£¤Ã¤¿±Ç²è¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£
ÏÂºÈ¡¡¥²¥¤¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤´¤¯¥Ï¡¼¥É¤ÊÏÃ¤Ë¤¢¤Î¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×ÁÀ¤¤¤Ç¡£±Ç²è¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÇ½Å·µ¤¤Ê¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤Î¶Ê¤òËÍ¤ÏÁÇÄ¾¤ËÌÀ¤ë¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë»È¤Ã¤¿¤ï¤±¡£
ÌÀ»Ò¡¡¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Î¹çÀ®¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡©
ÏÂºÈ¡¡ÃË¤Î»Ò¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶õ¤ÎÉôÊ¬¤Ë½÷¤Î»Ò¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø¥°¥ê¡¼¥¹¡Ù¤Î¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Î¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ê¥¤¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ò¿¿»÷¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¯¤Æ¤Í¡£ÃË¤Î»Ò¤òÀè¤Ë»£¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò´¬¤Ìá¤·¤Æ¹õ¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½÷¤Î»Ò¤ò»£¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ïª½Ð¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£½÷¤Î»Ò¤ò»£¤ë»þ¤Ë¡¢Ïª½Ð¤ò³«¤±²á¤®¤ë¤È¸å¤í¤Î¹õ»æ¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢ÊÄ¤á¤¹¤®¤ë¤È½÷¤Î»Ò¤Î´é¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤Î¾å¡¢Ïª½Ð¤¬¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ê»þ¤ÏÆó¿Í¤Î¸ý¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ÞÃ±°Ì¤ÇÀµ³Î¤Ë´¬¤Ìá¤µ¤Ê¤¤¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë10²ó¤°¤é¤¤»£¤êÄ¾¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯À®¸ù¤·¤¿¡£¸½Áü¤·¤Æ¾å±Ç¤ò¸«¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¿»£¤êÄ¾¤·¤Æ¤È¡¢±ä¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
