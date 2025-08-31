日本に来た中国人が驚愕し羨む、意外なこと…日本人にとっては当たり前のことなのに…

中国人は何を考え、どう行動するのか？

漢民族が支配する現代中国

中国大陸では古代から、言語や食生活、習俗がまるで異なる人々が行き交ったり、共存したりしていた。現在の中国でも、56民族が共存している。漢民族化した異民族の人々も古代から少なくない。

総人口約14億1000万人のうち、約92％が漢民族のため、事実上、圧倒的多数派の漢民族が、ほかの55民族を支配する格好だ。現在の中国を統治する中国共産党の中央委員会政治局委員24人も、習近平総書記をはじめ、全員が漢民族である。

ところが、地方によっては少数民族が人口の多数派を占める地域もあるし、北京や上海でも、少数民族と思しき人々と街で普通に出くわす。ハラル料理（イスラム教徒向けの料理）を意味する「清真（チンジェン）」など、少数民族用のレストランも多い。大学の学生食堂にも、「清真」食堂が別個に設置されている。

中国では性善説は不人気

そのような多種多様な人々が入り乱れた社会では、昔から「悪人」（壊人（フアイレン））「詐欺師」（騙子（ピエンズ））のような輩がごまんといた。しかも広大な中国大陸には「逃げ場」がいくらでもあるので、故郷に居づらくなれば別の街へ移ればよい。

それでおのずと、騙した者をそしるより騙された者を嗤う社会が形成された。

中国では「人を害する心を持ってはならないが、人を警戒する心もなくしてはならない」（害人之心不可有、防人之心不可無）と説く。だが、重要なのはあくまでも後半部分だ。

横断歩道の通行スローガンに、「一に停まって、二に周囲を看て、三に通過する」（一停二看三通過）という言葉がある。中国の親たちは、このスローガンを人生訓としても子供に教えている。「世の中を信用せず、万時慎重に行動せよ」ということだ。

日本では一般に、孟子が説いた「性善説」が浸透している。「性善説」とは、前掲書『中国思想史』によれば、以下のようなことだ。

〈人は生れながらにして惻隠の心（他人を憐れみ深く同情する気持ち）と、羞悪の心（自分の欠点を恥じ他人の悪い点を憎む心）と、恭敬の心（つつしみ敬う心）と、是非の心（よい悪いを正しく見分ける心）とを持っている、惻隠の心は仁の端、羞悪の心は義の端、恭敬の心は礼の端、是非の心は智の端で、すべて人の形体に四肢が附属している如く、心の内にこの四端が具備しているから、人はこの四端を拡充して行けば自然立派な仁義礼智の四徳と成る筈である、従って仁義礼智の四徳は外部から借りて来て我を飾るのでなくして我が心の内に先天的に具備している徳性である〉

このように、人間というのは元来「良き人」（好人（ハオレン））であるという考え方だ。日本では、江戸時代に『孟子』は、孔子の教えを説いた『論語』と並んで修養の「教科書」だったし、「孟母三遷」（孟子の母は息子の教育のために三回引っ越したという故事）は、現代の教育ママの手本とされる。孟子は「易姓革命」（天子の徳がなくなれば天命が改まり別の天子が選ばれるという革命思想）というおっかないことも説いたが、「性善説」は「のほほんとした日本社会」にピタリ当てはまった。

日本では、近所で見知らぬ人と出くわした時に会釈する習慣があるが、これも「相手は自分と同じ善良な市民」と考える「性善説」に基づいているからだ。家の門に名前の「表札」を掲げるのも、「赤の他人」に対する警戒感がないからだ。これらのことは、日本を訪問した中国人が驚愕し、かつ羨むことの一つである。

中国では、身分証がなければ電車の切符さえ買えないし、厳しい身体検査を経なければ地下鉄にも乗れない。そしてバスや地下鉄の車内では、警備員が目を光らせている。加えて、街中に監視カメラが備え付けられている。

そのため、中国人が日本を旅行して、何の検査もなく新幹線に乗れたり、パスポートを持たずに国内の飛行便に乗れたりすると、かえって不安を覚えてしまう。

