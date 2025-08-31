¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ï¡Õé½ÅÉ§»á¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿Î©¶µÂç³Ø»þÂå¡£½¢¿¦³èÆ°¤ò¤»¤º¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¼çÀ©ºî16¥ß¥ê±Ç²è¡¦Í¿¹Ìé¼Â¼ç±é¡ØÀ±¶õ¤Î¤à¤³¤¦¤Î¹ñ¡Ù¤À¤Ã¤¿
¡¡À®ìþ¹â¹»±Ç²è¸¦µæÉô¤Ë½êÂ°¤·8¥ß¥ê±Ç²èÀ½ºî¤Ë¶Ð¤·¤ó¤À¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤ÇÉÙ»Î8¥ß¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿Ê³Ø¤·¤¿Î©¶µÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î3²óÌÜ¡¿4²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê8Ëç¡Ë
¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤È¾®ÃæÌÀ»Ò»á¡¡»£±Æ¡§Íõ²Ï·ó°ì
Î©¶µÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¡¢ÆÃ»£Âçºî¡ØÃÏµå¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤¯¤Þ¡Ù¤ò»£¤ë
ÌÀ»Ò¡¡ÉÙ»Î8¥ß¥ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¤¤¤ä¡¢¹â¹»3Ç¯¤ÇÂç³Ø¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦»þ¤â¡¢±Ç²è¤Î³Ø¹»¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ï¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼êÄÍ¤µ¤ó¤ÏÆü·Ý¤Ë¿Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¼êÄÍ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¾¾ÅÄÀèÀ¸¤È¤¤¤¦¹â¹»¤ÎÃ´Ç¤¤ËÌÌÃÌ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¤ªÁ°¡¢¾Þ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö10²ó¤°¤é¤¤»£¤êÄ¾¤·¤ò¤·¤Æ¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤·¤Ä¤³¤¯»£¤êÄ¾¤¹¤Î¤Ï¤ªÁ°¤ÎºÍÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡£¤Ç¤â·ë¶ÉÆü·Ý¤Ï¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤½¤ì¤ÇÎ©¶µ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ï¡Õé¡Ê½ÅÉ§¡ËÀèÀ¸¤¬¤¤¤é¤·¤Æ¡¢³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤¹¤ë±Ç²è¥µ¡¼¥¯¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡Î©¶µ¤ÇSPP¡¢¥»¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥ë¥º¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦OB¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹õÂô¡ÊÀ¶¡Ë¤µ¤ó¤¬¤è¤¯³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±´ü¤âÀèÇÚ¤â¤ß¤ó¤ÊËÜµ¤¤Ç±Ç²è¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹8¥ß¥ê±Ç²è¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ØÃÏµå¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤¯¤Þ¡Ù¡Ê1982¡Ë¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Þ¤¿¤¯¤Þ¤Î±Ç²è¤ò¡©
ÏÂºÈ¡¡¼Â¼Ì¤Ç¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó±Ç²è¤Î·èÄêÈÇ¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Í¡£²¿¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á°È¾¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¥³¥Ñ¥ó¥À¡Ù¡Ê1972¡Ë¡£¤¯¤Þ·¿¤Î±§Ãè¿Í¤¬³Ø¹»¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¤¹¤ëÉôÊ¬¡£¤Ç¡¢¸åÈ¾¤Ï¤½¤Î¤¯¤Þ¤¬°¤¤±§Ãè¿Í¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï±§ÃèÁ¥¥Ð¥È¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÆÃ»£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡£¹¥¤¤Ê±Ç²è¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤³¤Î±Ç²è¤òÏ¡Õé¤µ¤ó¤¬¸æÍ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤´´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡º£¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤ìÂ¿¤¤¤±¤É¡¢±Ç²èÉ½¸½ÏÀ¤Î¼ø¶È¤ÎÃæ¤Ç¾å±Ç¤·¤¿¡£Ï¡ÕéÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï8¥ß¥ê±Ç²è¤Î¸Â³¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µ»½ÑÅª¤Ë8¥ß¥ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ïµæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ë«¤á¸ÀÍÕ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹õÂô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢8¥ß¥ê±Ç²è¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¾¦¶È±Ç²è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥×¥í¤Î±Ç²è¤Ë¾¡¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
¡ØÀ±¶õ¤Î¤à¤³¤¦¤Î¹ñ¡Ù¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿
ÌÀ»Ò¡¡¡ØÃÏµå¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤¯¤Þ¡Ù¤Î¸å¤Ë16¥ß¥ê¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¡£¤½¤Î»þ2Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢16¥ß¥ê¤òºî¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ÎÉð´ï¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç²¿¤òºî¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿»þ¡¢16¥ß¥ê¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤éÆÃ»£¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÆÃ»£¤ò»È¤ï¤Ê¤¤SF±Ç²è¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢NHK¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆÃ»£¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡Ù¤ä¡Ø¤Ê¤¾¤ÎÅ¾¹»À¸¡Ù¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê³ØÀ¸¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ËÌ¤Íè¿Í¤È¤«°ÛÀ¤³¦¤«¤éÍè¤¿¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆSF¤È¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤·¡¢¥Æ¡¼¥ÞÀ¤âÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤è¤¯¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Ï©Àþ¤À¤Ã¤¿¤éÆÃ»£¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÌÌÇò¤¤±Ç²è¤Ïºî¤ì¤ë¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Ë¤â¡Ø¤¢¤ëÆü¤É¤³¤«¤Ç¡Ù¡Ê1980¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ëSF¤ÇÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØÀ±¶õ¤Î¤à¤³¤¦¤Î¹ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£
ÌÀ»Ò¡¡½¢¿¦³èÆ°¤Ã¤Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¤¤¤ä¡£Âç³Ø2Ç¯¤Ç´ë²è¤ò»Ï¤á¤¿¤±¤É¡¢16¥ß¥ê¤Ï¼«¸Ê»ñ¶â¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ê¤Î¤Ç¤ª¶â½¸¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·ë¶É2Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÀ¥Î´½Å¤µ¤ó¡ÊÃí1¡Ë¤È¤¤¤¦´ØÀ¾¼«¼ç±Ç²è³¦½Ð¿È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¡Ö¾®Ãæ¤Î¼¡¤ÎºîÉÊ¤Ï²¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Ñ¥ë¥³¤¬±Ç²è¤Î´ë²è¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤±¤É¥À¥á¤Ç¡¢¤½¤Î»þ±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»³ÀîÄ¾¿Í´ÆÆÄ¡ÊÃí2¡Ë¤Î¡Ø¥Ó¥ê¥£¡ù¥¶¡ù¥¥Ã¥É¤Î¿·¤·¤¤ÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê1986¡Ë¡£¤Ä¤ß¤¤ß¤Û¼ç±é±Ç²è¤Î´ë²è¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÊÕ¥×¥í¤Ë¤â»ý¤Á¹þ¤ó¤À·ë²Ì¡¢°ìÀ¥¤µ¤ó¤¬Æ±»þ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿¢²¬´îÀ²¤µ¤ó¡ÊÃí3¡Ë¤Î´ë²è¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¡ØÀºÎî¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¡Ê1987¡Ë¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£½¢³è¤Î¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿16¥ß¥ê´ë²è¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°ìÀ¥¤µ¤ó¤¬»ñ¶â½¸¤á¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾¦¶È±Ç²è´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾®ÎÓ¹°Íø¤µ¤ó¡ÊÃí4¡Ë¤ÈµÓËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Á´¥«¥Ã¥È³¨¥³¥ó¥Æ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢½àÈ÷¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«»£¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ê¸·ÝºÁ¤¬È¾³Û½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âç³Ø¤òÂ´¶È¤¹¤ë½Õ¤Ê¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢½¢³è¤ÏÁ´¤¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌÀ»Ò¡¡¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÌ´¤ò¡Ù¤Ç½¢³è¤·¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÏÂºÈ¡¡Ê¸·ÝºÁ¤Ç86Ç¯¤ÎÀµ·î¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¡¢·ë¹½¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¸·ÝºÁ¤Ïº£´Ø¡Ê¤¢¤¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¤ä¸¤Æ¸¡Ê°ì¿´¡Ë¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥·¥Í¥Þ¤Ë¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»³ÀîÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Î¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¦¥µ¥¤¥É¡Ù¡Ê1980¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤ÆÂçÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¤«¤éÄ¹ÊÔ16¥ß¥ê¤Ë¤Ï¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È°ìÀ¥¤µ¤ó¤Ï»×¤Ã¤ÆÂ¾¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¿¡£¤É¤³¤âÀ®Î©¤·¤Ê¤¯¤ÆºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌÀ»Ò¡¡Í¿¹Ìé¼Â¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ÎÎø¿Í¤È½Ð²ñ¤¦ÏÃ¡£¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤«¤â¤¹¤´¤¯°µÅÝÅª¤Ç¡£
ÏÂºÈ¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÁö¤ëÅÅ¼Ö¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÈà½÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤¬¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»£¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»³¼êÀþ¤ÈÁíÉðÀþ¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¿·½É±Ø¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡£¤À¤¤¤Ö¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡Ù¡Ê2016¡Ë¤ËÆ±¤¸¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ï¿·½É±Ø¤Î±Ø°÷¤µ¤ó¤Ëµö²Ä¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡±Ø°÷¤µ¤ó¤¬µö²Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£
ÏÂºÈ¡¡ËÍ¤é¤Î¾å±Ç²ñ¤ò´Ñ¤ËÍè¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¿·½É±Ø¤Î±Ø°÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ²¿¤È¤«»£¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¹õÂô¤µ¤ó¤Î¡Ø¥É¥ì¥ß¥Õ¥¡Ì¼¤Î·ì¤ÏÁû¤°¡Ù¤Î¸½¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿±»À¸ÉÒÉ§¤µ¤ó¡ÊÃí5¡Ë¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼ò°æË¡»Ò¤ÎÃ»ÊÔSF±Ç²è¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼P¡Ù
ÏÂºÈ¡¡´°Á´¤Ê¾¦¶È±Ç²è¤ÎÂÎÀ©¤Ç½é¤á¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î¤¬¼¡¤ÎºîÉÊ¡£
ÌÀ»Ò¡¡¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¡Ê1988¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¥Ó¥¯¥¿¡¼¤ËÀ®¾ëÂç³Ø¤Ç8¥ß¥ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®ß·½ÓÀ²¤µ¤ó¡ÊÃí6¡Ë¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤Æ¡£
ÌÀ»Ò¡¡¼«¼ç±Ç²è¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¡£
ÏÂºÈ¡¡¡ØÀ±¶õ¤Î¤à¤³¤¦¤Î¹ñ¡Ù¤ò¸«¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤À¤±¤É¡¢¤½¤Îº¢¡Ø¥â¥â¥³¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤Î¤ÎVHD¥Þ¥¬¥¸¥ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î1¤Ä¤Ç¡Ø13Æü¤Î¶âÍËÆü¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÃ»ÊÔ¥Û¥é¡¼¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ë¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£³Ø¸¦¤Î¡Ø¥â¥â¥³¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤È¤¤¤¦»¨»ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ò»È¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ï8¥ß¥ê¤Ç»£¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¡¢¼¡¤Ë¼ò°æË¡»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼VHD¤ÎÌÜ¶Ì¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë20Ê¬´Ö¤ÎÃ»ÊÔSF±Ç²è¤òºî¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¡£¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼ P¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢±§Ãè¤«¤éÍè¤¿¤Î¤ê¥Ô¡¼±§Ãè¿Í¤¬³Ø¹»¤ÎÃæ¤Ç²ø½Ã¤òÂà¼£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤±¤Ç1,500Ëü¤°¤é¤¤À½ºîÈñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤Þ¤À¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤Ê»þÂå¤Ç¡£¤À¤«¤éÀ®ÅÄµü¤µ¤ó¡ÊÃí7¡Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç²ø½Ã¤ÎÃå¤°¤ë¤ßºî¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ»£¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤½¤³¤«¤é¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤Î¤ê¥Ô¡¼¤Î»þ¤Ë¡¢µí»³¿¿°ì¡ÊÃí8¡Ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢Æü·Ý¤Ç¼êÄÍ¤µ¤ó¤ÈÆ±´ü¤Î¼«¼ç±Ç²è¤ÎÀèÇÚ¤¬À©ºî¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢µí»³¤µ¤ó¤«¤é¡Ö²¿¤«±Ç²è¤Î´ë²è¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂçÅçµÝ»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤Çµí»³¤µ¤ó¤¬¾®ß·¤µ¤ó¤Ë´ë²è¤ò½Ð¤·¤¿¤éÄÌ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤¬»£¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç1Êâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Åì±ÇV¥·¥Í¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñ¼Ò¤¬±Ç²è¤òºî¤ê»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤Ê¤¼¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Æ¡¢»£¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¡¢¾¯Ç¯¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤È°ì½ï¤Ç¡¢ÆÃ»£¤ò»È¤ï¤º¤Ë´¶Æ°¤Ç¤¤ëSF¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤È¤Æ¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¬Í©Îî¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãí¼á
1¡Ë°ìÀ¥Î´½Å¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡8¥ß¥ê¤Ç¡Ø¥¦¥ë¥È¥éQ No.29 °Ç¤¬Íè¤ë¡Ù¡Ê1980¡Ë¡¢¡ØÍýÁÛ¶¿ÅÁÀâ¡Ù¡Ê1981¡Ë¤ò´ÆÆÄ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡ØÄëÅÔÊª¸ì¡Ù¡Ê1988¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê1998¡Ë¡¢¡ØTHE JYUON/¼ö±å¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Ê¤É¡£
2¡Ë»³ÀîÄ¾¿Í¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡¡¡Ø¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡Ù¤Ç1979Ç¯PFFÆþÁª¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¥Ó¥ê¥£¡ú¥¶¡ú¥¥Ã¥É¤Î¿·¤·¤¤ÌëÌÀ¤±¡Ù¡Ê1986¡Ë¡¢¡ØSO WHAT¡Ù¡Ê1988¡Ë¤Ê¤É¡£
3¡Ë¿¢²¬´îÀ²¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡ØÌ´¤Ç°©¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ê1984¡Ë¢¨8¥ß¥ê¡¢¡ØÀºÎî¤Î¤µ¤µ¤ä¤¡Ù¡Ê1987¡Ë¤Ê¤É¡£
4¡Ë¾®ÎÓ¹°Íø¡¡µÓËÜ²È¡¢¾®Àâ²È¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥ó¥È¡Ù¡Ê1978¡Ë¡¢¡Ø¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥Æ¡¼¥ë¡Ù¡Ê1983¡Ë¢¨°Ê¾å8¥ß¥ê¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¡¡°Ê²¼µÓËÜ¡¡¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ù¡Ê1988¡Ë¡¢¡ØÆó¿Í¤¬Ãý¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ù¡Ê1997¡Ë¡¢¡Ø»à¤Ë²Ö¡Ù¡Ê2004¡Ë¡¢¡Ø¹¾¤ÎÅç¥×¥ê¥º¥à¡Ù¡Ê2013¡Ë¤Ê¤É¡£
5¡Ë±»À¸ÉÒÉ§¡¡»£±Æ´ÆÆÄ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¿ÀÅÄÀî°üÍðÀïÁè¡Ù¡Ê1983¡Ë¡¢¡Ø¥´¥ó¥É¥é¡Ù¡Ê1987¡Ë¡¢¡ØËº¤ì¤é¤ì¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¡¡¥¹¥«¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¡Ê1995¡Ë¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤ÎÆ·¤ò¤ß¤Ä¤á¤Æ¡Ù¡Ê´ÆÆÄ 2023¡Ë
6¡Ë¾®ß·½ÓÀ²¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡ÆüËÜ¥Ó¥¯¥¿¡¼¤Ç¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¡Ê1988¡Ë¡¢¡Ø¥Ð¥¿¥¢¥·¶âµû¡Ù¡Ê1990¡Ë¡¢¡Ø¾¼ÏÂÅ´É÷ÅÁ¡¡ÆüËÜ³¤¡Ù¡Ê1991¡Ë¤Ê¤É¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
7¡ËÀ®ÅÄµü¡¡Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¡Ê1966¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥»¥Ö¥ó¡×¡Ê1967¡Ë¡¢¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡Ê1975¡Ë
8¡Ëµí»³¿¿°ì¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü´ÆÆÄ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡ØÂ´¶È¥×¥ë¡¼¥Õ¡Ù¡Ê1987¡Ë¡¢¡ØON AIR/¥ª¥ó¥¨¥¢¡¼¡Ù¡Ê2001¡Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾NHK¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈÂ¿¿ô¡£
