¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¤¬½é¤Î¾¦¶È±Ç²è¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¡ÊÃæÅèÊþ»Ò¼ç±é¡Ë¤Ç¼ã¤Æü¤ÎÌøÍÕÉÒÏº¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ò¹õÂôÀ¶´ÆÆÄ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ï¡Õé½ÅÉ§»á¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿Î©¶µÂç³Ø»þÂå¡£½¢¿¦³èÆ°¤ò¤»¤º¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¼çÀ©ºî16¥ß¥ê±Ç²è¡¦Í¿¹Ìé¼Â¼ç±é¡ØÀ±¶õ¤Î¤à¤³¤¦¤Î¹ñ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡Î©¶µÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¤¬¡¢½é¤Î¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄºî¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÂçÅçµÝ»Ò¸¶ºî¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ç¾®Ãæ´ÆÆÄ¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡½¡½¡£ÆüËÜ±Ç²è³¦¤ò»Ù¤¨¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î¡Ö¼«¼ç±Ç²è»þÂå¡×¤òÊ¹¤¯¹¥É¾¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡¢ºÇ½ª²ó¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î4²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê7Ëç¡Ë
¾®ÃæÏÂºÈ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤È¾®ÃæÌÀ»Ò»á¡¡»£±Æ¡§Íõ²Ï·ó°ì
¢¡¢¡¢¡
½é¤á¤Æ¤Î¾¦¶È±Ç²èÂÎÀ©¤ÎÃæ¤Ç¤Î¸ÍÏÇ¤¤
ÌÀ»Ò¡¡¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤ß¤ó¤ÊÇ¯¾å¤À¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥×¥í¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤à¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤Î»Å»ö¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÌµÍý¤ÊÃíÊ¸¤ò¤¤¤í¤¤¤í½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í©Îî¤À¤«¤é½Ö´Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¹çÀ®¤ò»È¤ï¤º¤Ë¸½¾ì¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥ì¡¼¥à¤«¤é³°¤ì¤¿¤é¥À¥Ã¤ÈÁö¤Ã¤ÆÀè²ó¤ê¤·¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤¬°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤é¤Þ¤¿¼Çµï¤òÂ³¤±¤ë¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯Æ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¦ÃíÊ¸¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÌøÍÕ¤µ¤ó¤ÏÌò¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼Çµï¤¹¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÃæÅèÊþ»Ò¤Á¤ã¤óËÜ¿Í¤Ï¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤Î½é»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÌøÍÕ¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯µÕ¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Î1È¯ÌÜ¤¬µ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ°ìÈÖÎÉ¤¯¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤ë¤È¤À¤ó¤À¤óË°¤¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¡£¤À¤«¤éÌøÍÕ¤µ¤ó¤«¤éÅÓÃæ¤Ç¡Ö¥Æ¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¯¥ì¡¼¥à¤¬Íè¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢±é½ÐÉô¤¬Êþ»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÁê¼ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌøÍÕ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¿§¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡Í½»»¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡3,500Ëü¡£16¥ß¥ê»£¤ê¤Ç35¥ß¥ê¤Ë¥Ö¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ØÀ±¶õ¡Ù¤Ï500Ëü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤Ü¿Í·ïÈñÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»£±ÆÆü¿ô¤â¤¹¤´¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤Ï»£µÙ¤òÆþ¤ì¤Æ3½µ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
ÌÀ»Ò¡¡Æü¿ô¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥×¥í¤ÎÂÎÀ©¤Ç»£¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Û¥ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÍ½»»¤Ç»£¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»Ö²ìÍÕ°ì¤µ¤ó¡ÊÃí1¡Ë¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Íý²ò¤·¹ç¤¨¤Æ¤½¤Î¸å¤º¤Ã¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø»Í·î²øÃÌ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤é»£¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¡©¡×¤È¤«¤¤¤í¤¤¤íÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤ÇÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¼«¼ç±Ç²è¤Î¤ä¤êÊý¤«¤éÃ¦¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤ÎÎÏ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥ó°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ê¤ó¤À¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸å¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«¼ç±Ç²èÂÎÀ©¤Ë²óµ¢¤·¤Æ»£¤Ã¤¿¡ØSingle8¡Ù
ÌÀ»Ò¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í»£¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¼ç±Ç²è¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡ØSingle8¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Þ¤ÇÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¡ØSingle8¡Ù¤ò»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡¼«Ê¬¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë8¥ß¥ê¼«¼ç±Ç²è¤Î¤³¤È¤ò±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ã¥Èºî¤ê¤ò¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾¦¶È±Ç²è¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£
ÌÀ»Ò¡¡¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ä¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ê¤É¡¢±Ç²èºî¤ê¤Î±Ç²è¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡º£¤Þ¤Ç¤â±Ç²èºî¤ê±Ç²è¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ë²è¤«¤é»£±Æ¤«¤é»Å¾å¤²¤«¤é¾å±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢´Ý¤´¤È±Ç²è¤òºî¤ë²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£±Ç²è¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç´ÑµÒ¤¬±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£±Ç²è¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢±Ç²è¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¼«¼ç±Ç²è¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤â¼«¼ç±Ç²è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤³¤Î±Ç²è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¤ª¤«¤²¡£¼«¼ç±Ç²è¤â·à¾ì¤Ç¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«¼ç±Ç²è¤Ç»£¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¾¦¶È±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤è¤¦¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤âBear Brothers¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÌÀ»Ò¡¡²¼ËÌÂô¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤·¤¿¸å¤Ë¡¢³ØÀ¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Íè¤Æ¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÖËÍ¤â¤¤¤Ä¤«·æºî¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡£
ÏÂºÈ¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£
ÌÀ»Ò¡¡8¥ß¥ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡±Ç²èºî¤ê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Îº¬ËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤Î¸¶½éÅª¤Ê´î¤Ó¤¬¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«¼ç±Ç²è½Ð¿È´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³
ÌÀ»Ò¡¡¼¡¤Ë8¥ß¥ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¼«¼ç±Ç²è¤ËÌá¤Ã¤Æ¡ØSingle8¡Ù¤ò»£¤ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¼þÌÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¼èºà¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«¼ç±Ç²è½Ð¿È¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç8¥ß¥ê¤ò»£¤ê¡¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢²þ¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÏÂºÈ¡¡ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¦¶È±Ç²è¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç°é¤Ã¤¿½õ´ÆÆÄ½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¼«¼ç±Ç²è¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼«¼ç±Ç²è½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤ß¤ó¤Ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«¼ç±Ç²è½Ð¿È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤º¤¤¤Ö¤ó¹Í¤¨Êý¤â±Ç²è¤Îºî¤êÊý¤â°ã¤¦¡£²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
ÏÂºÈ¡¡²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼ç±Ç²è¤Î½÷À´ÆÆÄ¤¿¤Á
ÌÀ»Ò¡¡º£²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ï³§¤µ¤óÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Ë¤â½÷¤Î»Ò¤Ç¼«¼ç±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð±©¿ÎÌ¤±û¤µ¤ó¡ÊÃí2¡Ë¤ä¡¢ÁÒÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¡ÊÃí3¡Ë¡¢¤½¤ì¤«¤éÂçÎÓÀéè¥èÐ¤µ¤ó¡ÊÃí4¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢±©¿Î¤µ¤ó¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤â½Ð±é¤·¤Æ¡¢°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¤ÎÃÓ¤ËÍî¤Ã¤³¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦°ïÏÃ¤ò»ä¤ÏÌ¤±û¤Á¤ã¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£±©¿ÎÌ¤±û¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¹á¹Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤ÆÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤â¤·¤¤¤é¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¾ì¤Ë¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢½÷À´ÆÆÄ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤½¤³¤Þ¤Çº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤±¤ëÊý¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½÷À¤¬±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÌÀ»Ò¡¡Ì¤±û¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤âÂçÊÑ¤µ¤Ï¾¯¤·Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
ÏÂºÈ¡¡Ì¤±û¤Á¤ã¤ó¤Ï16¥ß¥ê¤Î¼«¼ç±Ç²è¤ò²¿ËÜ¤«ºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¹á¹Á±Ç²è¤Ç¤Ï´ÆÆÄÊäÅª¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ÆÆÄ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡ÊÃí5¡Ë¡£
ÌÀ»Ò¡¡¹á¹Á¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢±Ç²è¤ò»£¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Ç¤Ï´ë²è¶¨ÎÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡ÁÒÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤ÏËÍ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤±¤É¡¢Æ±´ü¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤Ë¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¿Í¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÌÀ»Ò¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡Æü³è¥í¥Þ¥ó¥Ý¥ë¥Î¤Î¡Ø½÷»ÒÂçÀ¸¤Î²¼È¾¿È ¤Ê¡Á¤ó¤âÃÎ¤é¤ó¿Æ¡Ù¡Ê1982¡Ë¤ò»£¤Ã¤¿¡£
ÌÀ»Ò¡¡¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÏÂºÈ¡¡¸½Ìò¤Î½÷»ÒÂçÀ¸´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÈà½÷¤ÏºäÅì¶Ì»°Ïº´ÆÆÄ¤Î¡Ø³°²Ê¼¼¡Ù¡Ê1992¡Ë¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤«¤éµÈÂ¼¸µ´õ¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢µÓËÜ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼ç±Ç²è¤Ç¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À´ÆÆÄ¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£
ÌÀ»Ò¡¡¾¦¶È±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¼«¼ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Æ±Åù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÏÂºÈ¡¡¤½¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£²ó¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï8¥ß¥ê±Ç²èºî²È¤À¤Ã¤¿¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Ï¢ºÜ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬°ìµó¤ËÆÉ¤á¤ëÃ±¹ÔËÜ¤ÏÍè½Õ´©¹ÔÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡¡¤´°¦ÆÉ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Û
Ãí¼á
1¡Ë»Ö²ìÍÕ°ì¡¡»£±Æµ»»Õ¡£ÂåÉ½ºî¡§¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯»¨»ï¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Ê¤¤!¡Ù¡Ê1986¡Ë¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¡Ê1992¡Ë¡¢¡ØÆÆÉ±¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Ê¤É¡£
2¡Ë±©¿ÎÌ¤±û¡¡¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£Éã¿Æ¤Ï±©¿Î¿Ê´ÆÆÄ¡£½Ð±éºîÉÊ¡ØÍÅÀº¤Î»í¡Ù¡Ê1971¡Ë¡¢¡Ø¥Ø¥ê¥¦¥Ã¥É¡Ù¡Ê1982¡Ë¡¢´ÆÆÄºîÉÊ¡ØÍÅ½ÃÂçÀï¡Ù¡Ê1991¡Ë¡¢´ë²è¶¨ÎÏ¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¡Ê2009¡Ë¡£
3¡ËÁÒÅÄ·Ã»Ò¡¡¡ØÊü²Ý¸å¡Ù¤Ç1980Ç¯PFFÆþÁª¡£¸½ºß¤ÏµÈÂ¼¸µ´õÌ¾¤ÇµÓËÜ²È¡¢´ÆÆÄ¡¢·àÃÄ¼çºË¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ÂåÉ½ºî¡¡µÓËÜ¡§¡Ø³°²Ê¼¼¡Ù¡Ê1992¡Ë¡¢¡ØÌ´¤Î½÷¡Ù¡Ê1993¡Ë¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡¦¥ï¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ê2022¡Ë¡¢¡Ø¸÷¤ëÀî¡Ù¡Ê2025¡Ë¡¢´ÆÆÄ¡Ø¥ª¥ó¥Ê¤Î¥«¥¿¥Á¡¡¥Ò¥È¤Î·Á¤ò¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂ¸ºß¾Ã¤µ¤ì¤·¥â¥Î¤Î¾ð·Ê¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¡£
4¡ËÂçÎÓÀéè¥èÐ¡¡±Ç²è²È¡¢ÎÁÍý²È¡£Éã¿Æ¤ÏÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¡£¡ØHOUSE¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê1977¡Ë¤Î¸¶°Æ¡¢¡ØÅ¾¹»À¸¡Ù¡Ê1982¡Ë¤Î8¥ß¥ê»£±Æ¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂçÎÓ±Ç²è¤Ë»²²Ã¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØÉ´Ç¯¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê2014¡Ë ¤ò´ÆÆÄ¡£
5¡Ë¹á¹Á±Ç²è¡ØÍÅ½ÃÂçÀï¡Ù¡Ê1991¡Ë´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§±©¿ÎÌ¤±û
¡Ê¾®Ãæ ÏÂºÈ¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë