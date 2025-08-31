ケガを防ぐには「股関節を伸ばす」のが正解…意外と知らない「正しいストレッチ」のやり方

ケガ予防に最適な股関節ストレッチ

前編記事『その筋トレのやり方、実は間違いかも…プロが教える「本当に効く」トレーニング法のスゴさ』では自宅でもできるトレーニングを紹介してきたが、ねりま健育会病院院長の酒向正春氏によれば、ジムでのパーソナルトレーニングもオススメだという。

「ハードルが高いと感じるかもしれませんが、初心者はプロに指導してもらいながらマシンを使ったほうが、適切なトレーニングができてケガもしにくい。しかも絶妙におだててくれるので、三日坊主になりにくいのも特徴です。最近では月1万円で通えるところもあるので、自宅の近くで探してみてください」

筋肉を鍛えるには、筋トレだけでなくストレッチも重要だ。筋を伸ばすことでよりしなやかになり、ケガをしにくい体ができる。とくに95歳まで歩きたければ、股関節を重点的に伸ばしておこう。

両脚を開いて座り、股関節を外側に広げるイメージで30秒ほどキープするだけでも、十分なストレッチになる。さらに膝を90度に曲げて床につけ、反対の脚はなるべくまっすぐ前に伸ばした状態を保つと、骨盤が押し出されて、股関節がほぐれるとともに腰の筋肉が鍛えられるのだ。

首や肩をほぐす「正しいストレッチ」

また首や肩が凝っている人は、首のストレッチを実践してみよう。

「仰向けに寝たまま、フォームローラー（ストレッチに使う筒状の器具）を首の後ろに置いて、頭を左右に大きく動かすと、筋肉がほぐれて疲れも取れます。私も寝る前に必ずやっていますが、おかげで気持ちよく眠れますね」（酒向氏）

こうした筋トレやストレッチをくり返すことで、少しずつ筋肉がついていく。日々の変化は見た目ではわからないかもしれないが、確実に体は強くなっているのだ。

「たとえいくつになっても、正しいやり方で鍛えれば結果は必ずついてきます。私の患者さんの中には、90歳になってからトレーニングを始めて、たった2ヵ月で筋肉量が10％以上増えた人もいました」（酒向氏）

革命に「遅すぎる」なんてことはない。思い立った今日こそ、自分を変えるのにふさわしい日なのだ。

