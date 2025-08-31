9·î¤ÏÌÔ½ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¡´ØÅì¤Ç40¡î¤ËÇ÷¤ë½ê¤â¡¡ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ë¤âÃí°Õ¡¡2½µ´ÖÅ·µ¤
9·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌÔ½ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£9·î1Æü(·î)¤È2Æü(²Ð)¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°»Ô¡¢Âçºå»Ô¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ê¤É¹¤¯ÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë2Æü(²Ð)¤ÏÁ°¶¶»Ô¤ä·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£½µÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤ÏÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
9·î1½µÌÜ¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ëÆü¤â¡¡ÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¤Ë¤âÃí°Õ
9·î1Æü(·î)¤«¤é2Æü(²Ð)¤ÏÄãµ¤°µ¤¬ËÌÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ½£¤ä¶å½£¤Ç¤â¥¶¥Ã¤È±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3Æü(¿å)¤«¤é¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æî¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬ËÌ¾å¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¡¢±«±À¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ò±¿¤Ó¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤âÌÔ½ë¡¡¤Þ¤À40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤â
9·î1Æü(·î)¤È2Æü(²Ð)¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ê»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£2Æü(²Ð)¤ÏÁ°¶¶»Ô¤ä·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï39¡î¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤Þ¤À40¡î¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
±«¤Î¹ß¤ë3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)º¢¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ï¼ý¤Þ¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ë5Æü(¶â)°Ê¹ß¤ÏºÆ¤ÓÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
9Æü(²Ð)°Ê¹ß¤ÏÌÔ½ëÆüÃÏÅÀ¤Ï¸º¾¯
8Æü(·î)°Ê¹ß¤âÅ·µ¤¤Ï¼þ´üÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£9Æü(²Ð)¤«¤é11Æü(ÌÚ)º¢¤ÏËÜ½£ÉÕ¶á¤ÇÆÞ¤ê¤ä±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
9Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤âÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)ÃÏÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î°Ê¾å¤È¾ø¤·½ë¤µ¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£