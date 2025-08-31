ÈÓÅçÄ¾»Ò¡ÈËÜÅö¤Ë·ù¤À¤Ã¤¿»Å»ö¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¹ðÇò¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡Ä¡×
½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÓÅç¤Ï20ºÐ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö»þ³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢MC¤Î¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü²ÃÆ£¹À¼¡¤«¤é¡ÖÅö»þ·ÝÇ½³¦¤È¤«¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ë¶½Ì£¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÅú¤¨¤¿¡£¤¿¤À¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²ÃÆ£¤«¤é¡Ö¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½êÆþ¤ê¤Ï¡Ë·ù¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ÈÓÅç¤Ï¡Ö·ù¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÅö»þ¤ÏÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¿·¿Í¤Î´Ö¤Ï¡ÊÅö»þ¡Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÀµÄ¾¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡£²Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡Á¡£À¨¤¯Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²»³Ú¤â¤ª¼Çµï¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç²¿¤âÊý¸þÀ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡È¤¿¤À¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¤·¤ó¤É¤¤»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº£¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤ëÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£