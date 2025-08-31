気になるレッドブルの来季陣容は？ 勝負の後半戦にかける角田の去就にも注目
果たして角田の去就はどうなるか、今後も注目となる(C)Getty Images
レッドブルが、姉妹チームのレーシングブルズを含めた来季の選手陣容を10月までに決断する見通しとなった。
すでにマックス・フェルスタッペン（オランダ）は残留が決まっており、セカンドシートは角田裕毅とレーシングブルズでルーキーのアイザック・ハジャー（フランス）の2人が争う図式となっている。
8月に米紙「インディアナポリス・スター」で米インディカーで今季4度目のチャンピオンに輝いたアレックス・パロウ（スペイン）が来季のドライバーとして検討されていると報じられるも、今週末のF1オランダGPでレッドブルでアドバイザーを務めるヘルムート・マルコ氏や、ローラン・メキース代表は「非常にナンセンスだ」といずれも完全否定した。
角田も旧型フロアから最新のフロアになっても苦戦が続いており、第20戦メキシコシティGP（10月26日決勝）までにはチームを納得する成績を出さねば、そのままお払い箱になる恐れもある。ハジャーが22点のランキング13位に対し、角田は10点でランキング18位。オランダーGP前に8戦連続でノーポイントに終わっており、風当たりが強い。
チームも米自動車大手のフォードと提携して新たなパワーユニットを「レッドブルパワートレインズ」で開発しており、10月から11月にかけてアメリカ、メキシコシティ、サンパウロ、ラスベガスと転戦するアメリカ大陸ラウンドで来季に向けた大型プロモーションを米国で展開する可能性もあり、同時に選手を発表してもおかしくはない。
角田はオランダGP開幕前日の会見で「自分のパフォーマンスに集中している。レッドブルに残って結果を出すことが最優先の仕事だ」と語り、「大幅なアップグレードを導入してからの最後の2戦で違いが出たことを評価してもらえた。この状況がどのような展開するかを見る時間を少し稼げた部分もある」と後半戦に勝負を懸けている。
F1に参戦して5年目。トップチームのレッドブルのシートをつかみ、表彰台の期待をかけられてきた男にとっても、このまま結果を残せず後方に沈むことはレーシングドライバーの沽券にも関わること。なりふり構わず結果を出せねばならない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]