在庫残っててぇぇッ！【ダイソー】デザイン大優勝♡「クリアポーチ」

バッグの中で迷子になりがちな小物の整理に役立つポーチ。プチプラでも持っていて気分が上がりそうなものを選ぶなら【ダイソー】を覗いてみて。シンプルなタイプや淡いパープルカラー、お花のチェッカー柄や癒し系の猫のモチーフまで揃っています。内ポケットつきなど実用性も考えられているラインナップは、在庫があるうちに要チェックです！

シンプルだからこそ毎日バッグに入れたくなる

【ダイソー】「ストラップ付ポーチ（シンプル）」\220（税込）

シンプルながら夏らしさを引き寄せてくれるクリアポーチ。よく見るとさりげなく白のロゴが入っています。中には大きめの内ポケットもついていて、サイズは約20 × 14 ×マチ5cmとやや大きめなので、たっぷり収納できそう。中に入れる小物をあえて見せる収納ができ、何を入れるか考えるのも楽しみの一つ。旅行などでも活躍してくれるはず。

イエローファスナーで気分が上がるクリアポーチ

【ダイソー】「フラットポーチ（ポップ）」\110（税込）

淡いパープルにイエローのファスナーを効かせた、透け感が可愛いクリアポーチ。約20 × 15cmのフラットタイプで、リップや目薬などの小物を入れるほか、カードケースの代わりにもGOOD。表に入った「Shining day」のロゴと鮮やかなイエローで元気をもらえるかも。バッグの中でも目立ち、パッと手に取りやすそうです。

チェッカー柄 × フラワーでレトロ可愛いクリアポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポップ）」\220（税込）

淡いパープルとオフホワイトのフラワーが並んだチェッカー柄のクリアポーチ。ほどよく透け感のあるデザインで、中身をほんのりカモフラージュしてくれるのがポイント。サイズは約21 × 16 × マチ5cmで、お泊りグッズをまとめるのにちょうどよさそう。さらに、ファスナーがサイドからついているので大きく開いて出し入れがしやすく、ループつきだから手にかけられるのもうれしい。

ふさふさ猫に癒されるクリアポーチ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

愛らしい猫のイラストをあしらったクリアポーチ。透け感のある素材に淡いタッチの猫柄が映え、持つだけでほっこり癒されます。ファスナー部分はミントカラーで爽やかなアクセントに。コンパクトなサイズ感なので、アメやイヤホンなどの小物をまとめるのにぴったり。バッグの中にあったらつい手に取ってしまう可愛さです。

