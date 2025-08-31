大谷翔平が追う88年ぶりの大記録、400塁打＆150得点ならディマジオ以来とMLB公式も注目

数々の記録を打ち立ててきた大谷が挑む大記録に注目だ(C)Getty Images

MLB公式サイトは30日、「9つの注目すべき成績」と題した特集を掲載した。レギュラーシーズンも残り30試合を切り、いよいよ最後の月である9月が始まる。

注目の成績のトップバッターとして紹介されたのが、ドジャース・大谷翔平の「400塁打」と「150得点」だ。

大谷は昨年、史上初の「50−50（54本塁打、59盗塁」を達成した。同時に38二塁打、7三塁打などで、2001年以来の400塁打超えとなる411塁打をマークした。「彼には2年連続で400塁打を突破するチャンスがある。2年連続で達成すれば2000、2001年のトッド・ヘルトン（ロッキーズ）以来となる」と期待した。

現地29日現在の大谷は45本塁打、17二塁打、8三塁打などで310塁打。これは両リーグを含めてもメジャー最高で、次ぐ2位のアーロン・ジャッジ（ヤンキース）の299に大差をつけている。「現在は373塁打ペースだが、ひとたび爆発すれば400塁打ペースに戻れる」と長打量産で数字は一気に伸びる可能性がある。

また主に1番打者に座る今季は、ここまで123得点。これもメジャートップで、2位のジャッジの106に大差をつける。30球団で現在100得点を超えているのはこの2人だけだ。昨年マークした自己最高の134得点の更新はほぼ確実な勢い。