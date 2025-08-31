ボン・ジョヴィのドラマー、ティコ・トーレスが、バンド「引退」の噂を否定、新曲に着手していることを示唆した。ネット上ではジョン・ボン・ジョヴィ率いるボン・ジョヴィが活動終了をしたという説が広まり、Ｘでは「＃ＴｈａｎｋＹｏｕＪｏｎ」というハッシュタグがトレンドになるほどとなっていたが、ティコはその事実を否定している。



【写真】「引退」の噂を否定したティコ・トーレス

Ｘに投稿された動画でティコはこう語っている。「読んだ噂の数々の真偽を明らかにするためにここに来た。人から『音楽から引退したのか？バンドも？』と聞かれている。そんなことはない。どうやってそんな噂が始まったのかも分からない。ミュージシャンというものに引退はない。特に僕はね」「ジョンもみんなも、まだ音楽を作っている。これまでで最高の状態だ」「僕に言えることは、読んだことを鵜呑みにするなということ。だいたいはでたらめだ」



この噂は、フロントマンのジョンが声帯を痛めた際、声が戻らなければ「もう終わり」と口にしたことで始まったとみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）