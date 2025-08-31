¡ÖSAT¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Î¤³¤È¡ª¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖSAT¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖSAT¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Ë¤¢¤ëÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖSpecial Assault Team¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖSAT¡ÊSpecial Assault Team¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆÃ¼ìµÞ½±ÉôÂâ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¤³¤È¡£
Á´¹ñ¤Ç8¤Ä¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡ËÜÉô¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦°¦ÃÎ¡¦Ê¡²¬¡¦²Æì¡Ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£¤Ç¤Ï¡Ö·ÙÈ÷1²Ý¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ä½Æ´ï¤Ê¤É¤ÎÉð´ï¤òÍÑ¤¤¤¿»ö·ï¡¢¥Æ¥í¤Ê¤É¤Î½ÅÂç»ö·ï¤Ø¤ÎÂÐ½è¤ò¼ç¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é»öÂÖ¤òÄÃ°µ¤·¡¢Èïµ¿¼Ô¤Î¸¡µó¤òÇ¤Ì³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSAT¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤«¤é¤Î¶¼Ç÷¤Ê¤É¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡´±¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤·±Îý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¿Í¤·¤«¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø·Ù»ëÄ£¥Ê¥Ó¡Ù
¡¦¡ØTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô