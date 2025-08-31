148¥»¥ó¥Á¤ÎÆ»»º»Ò¥¢¥¤¥É¥ë¡¦É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡¢Çò¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§É÷¿åÃå¤Ç¡È¤ªÉ±ÍÍ»Ñ¡É¤Ë
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove!¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥ª¡¼¥ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØENTAME 36¡î¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¿åÃå¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡¢Çò¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§É÷¿åÃå¤Ç¡È¤ªÉ±ÍÍ»Ñ¡É¤Ë
¡¡É±Ìî¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»£±Æ¡£½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Çò¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§É÷¿åÃå¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤Î¤ªÉ±ÍÍ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£16¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖÁÇËÑ¤µ¡×¤È¡Ö²Ú¤ä¤«¤µ¡×¤ÎÆóÌÌÀ¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±»ï¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒAward2025¡×¤ÇÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î3Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î½÷²¦¡É»÷Ä»º»Ìé²Ã¡£Î¢É½»æ¤Ï¡¢1st¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¤·¡¢2025Ç¯¡È´üÂÔ¤ÎÀ±¡É¤«¤é¡È¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ÎÂçËÜÌ¿¡É¤ËÌö¤ê½Ð¤¿Ê¡°æÍüè½²Ú¡£¤Û¤«¡¢¤¹¤ß¤Ý¤ó¡Ê¹âÁÒèÁ¡Ë¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢¤Á¡¼¤Þ¤¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
