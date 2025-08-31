「今年の台風は10月がヤバい」…気象予報士が警告する「台風×秋雨前線」の”最悪コンボ”の実態

今年の夏は記録的猛暑や線状降水帯による大雨に世間の注目が集まったが、この先は台風による影響にも注意が必要だ。特に今年の10月は、秋雨前線と台風の影響が重なり、広範囲に大雨災害をもたらす恐れがある。最新データから、秋の台風リスクを専門的に読み解く。

4月や5月に台風が来なかった要因

今年は台風1号の発生が遅かった。5月まで発生ゼロで、6月11日にようやく台風1号が南シナ海で発生。1951年の統計開始以来、5番目の遅さとなった。過去10年の記録では、4月までに台風1号が発生したケースが7回あり、例年であれば春には発生していることが多い。

発生が遅かった要因として挙げられるのが、強く張り出した太平洋高気圧だ。今年の春は西太平洋熱帯域の海面水温が平年よりも高く、インドネシア付近で対流活動が活発だった。その付近では上昇気流が盛んとなり、逆にフィリピンの東海上付近は下降気流が強まり高気圧も強まった。これにより雲が抑制され、台風ができにくくなった。

9月は台風の発生が多い月

9月は台風の発生が多い月の一つだ。平年値は5.0個で、最も多い8月の5.7個に次いで2番目に多い。さらに、日本に接近・上陸する台風の数も多く、9月の接近数は3.3個、上陸数は1.0個と8月とほぼ同数で一年の中で最も多い。上陸数は若干ではあるが9月の方が多くなっている。

その理由は、日本列島を覆う太平洋高気圧の勢力が、夏から秋にかけて徐々に弱まっていくことにある。盛夏の時期は高気圧の張り出しが強く、台風はその“壁”に阻まれて大きく北上できず、中国や東シナ海へ進むケースも多い。月ごとの主な経路を見ると、8月は南西諸島から東シナ海に進むことが多く、9月は日本の南を北上したのち、次第に北東に向きを変え、本州付近へと進むルートが多くなっている。10月は高気圧の張り出しがさらに弱まり、台風が北東に向きを変えるタイミングがより早くなり、本州への接近は減少する。

今年の9月は少なめの予測

例年であれば9月が台風の接近や上陸が多い”台風シーズンのピーク”となるが、今年の9月は平年とはやや異なる傾向が予想される。鍵となるのは、依然として強い勢力を保つ太平洋高気圧だ。

本来であれば、9月に入ると太平洋高気圧の勢力が弱まり、その縁を回って台風が日本列島へと進路を取りやすくなる。しかし今年の9月はインド洋東部〜南シナ海付近で平年より対流活動が活発で、日本に影響を及ぼす台風の発生源であるフィリピンの東〜マリアナ諸島付近では高気圧が強まる。これにより、対流活動が抑制されたり、台風の渦を形成する反時計回りの風ができにくくなったりすることで発生数は減少傾向となりそうだ。

さらに、高気圧の張り出しが強いため、真夏の時と同様、台風が発生しても本州付近は高気圧の壁ができ、接近しづらくなることが考えられる。ただし、高気圧の盛衰には波があり、張り出しが弱まるタイミングももちろんある。その状況下で台風が発生した場合は、日本に接近・上陸をする可能性は十分にあり、9月は台風による暴風や大雨のリスクについて全く心配しなくていいわけではない。

今年は10月が要警戒か

例年10月に入ると、台風の発生数は減少していく。平年の発生数は3個程度で、進路も東寄りになるため、日本列島に接近する台風は9月に比べ少なくなるのが一般的だ。しかし今年の10月は要警戒で、接近数が増えるほか、集中豪雨が発生する可能性もある。

最大の要因は、フィリピン付近で西風と東風が合流し、対流活動が活発化することだ。9月に比べると10月は対流活動が活発な領域が東にずれることで、台風発生源であるフィリピンの東付近が対流活動活発域となる。この活発域に向かって、インド洋からは西風、太平洋上では東風が吹き、西太平洋熱帯域が大規模な収束場となる。上昇気流が強まりやすく、積乱雲の発達が促されることで台風の発生も多くなる可能性がある。

加えて、太平洋高気圧の張り出しが平年より強いことも重要だ。本来10月は太平洋高気圧の後退と偏西風南下の影響で、発生した台風が早い段階で北東へ転向し、日本列島には近づかずに海上を進むケースが多い。しかし今年は、先に述べたフィリピン付近の対流活発や偏西風の北への蛇行により、太平洋高気圧の後退が遅くなるため、北東への転向が遅れて列島に接近する恐れが高まる。過去にも2019年の台風19号（令和元年東日本台風）など、10月の台風が甚大な被害をもたらした例がある。今年も大きな被害をもたらしうる台風が接近する恐れがある。

（画像）2019年10月11日午前9時の天気図と衛星画像 提供：ウェザーマップ

秋雨前線との組み合わせで危険度増大

10月にかけて注意すべきは、台風単独の影響だけではない。秋雨前線の活動が活発化することが示唆されており、この影響と台風が重なった場合、広範囲に集中豪雨をもたらすリスクが高まる。

背景には南海上の高気圧の強まりがある。今年は太平洋高気圧の勢力が強いため、その縁を回って暖かく湿った空気が日本付近に流れ込みやすい。前線の北側には相対的に冷たい空気が控えており、暖気と寒気がせめぎ合うことで、前線の活動は例年よりも活発になりやすい。そこに台風が加わると、台風自身の暖湿流が前線に供給され、雨雲がさらに強化される。台風接近前から大雨となった後に、台風本体による活発な雨雲がかかることで、長期間激しい雨に見舞われ、甚大な被害をもたらす大雨となる恐れもある。

令和元年東日本台風が上陸した際は、東北〜関東甲信の広範囲で総雨量が300mmを超え、多い所では500mm、中には1000mmに達した地点もあった。この豪雨で大河川の氾濫や浸水が相次ぎ、甚大な被害が出た。

台風情報の見方

台風への備えで重要なのは、「正しく情報を理解すること」である。なかでも誤解が多いのが「予報円」だ。しばしば「先の予報ほど円が大きくなるのは台風自体が巨大化しているから」と受け取られるが、実際にはそうではない。予報円の大きさは台風の規模ではなく、進路や速度の予測誤差の大きさを示しているにすぎない。予報時刻に台風の中心が予報円内に入る確率は70％である。予測誤差には大きく二つの要因があり、一つは進行方向が東西にずれるケース、もう一つは速度が遅い・速いケースがある。

（画像）台風進路予想図 出典：気象庁

台風の大きさは予報円から知ることはできないが、実は暴風域の大きさはわかる。進路予想図では「暴風警戒域」が併記されており、予報円との距離が示すのは予測されている暴風域の半径である。予報円と暴風警戒域を組み合わせて見ることで、暴風域の幅を知ることができる。

また、台風情報の発表時刻を知っておくことも、効率的に最新情報を入手するうえで役立つ。位置情報は毎時0時から3時間おきに更新され、進路予報は3時から6時間ごとに発表される。更新タイミングを把握しておけば、最新の確度ある情報に基づいて行動できる。

まとめ

台風シーズン後半に当たる9月と10月は接近や上陸する台風に警戒が必要だ。特に今年は、10月の接近数増加や秋雨前線との組み合わせによる豪雨リスクが懸念される。今年も海面水温が非常に高く、勢力の強い台風が接近するリスクが高まっている。

最新の気象情報を正しく理解し、早めの備えを行うことが何よりの防災につながる。台風シーズン本番を迎えるこの秋、一人ひとりが「情報を正しく読み解く力」を持つことが、命と暮らしを守る最大の武器となるだろう。

