¡Ö¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤À¡×37ºÐ¥Ö¥¹¥±¥Ä¤¬°úÂà¤ò¼¨º¶¡Ä¥Ð¥ë¥»¥í¥Êµ¢´Ô¤Î²ÄÇ½À­¤Ï

¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡ÊMLS¡Ë¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï°úÂà¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Î¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡Ê3-1¡ËÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï¡Ö¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£27Æü¡¢¡ØESPN¡Ù¤Û¤«ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
2023Ç¯²Æ¤Ë²¼ÉôÁÈ¿¥»þÂå¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤è¤ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â2010Ç¯¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¸ø¼°Àï143»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿37ºÐ¤ÎMF¤Ï¡Ö·ÀÌó¹¹¿·¤ä°úÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¤é¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òµî¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤âÌá¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¸Â³¦¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤è¤ê¡¢½ª¤ï¤é¤»¤ëÊý¤¬¤º¤Ã¤È¶á¤¤¡×
¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ö¥¹¥±¥Ä¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¸ø¼°Àï100»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öµ¤Ê¬¤Ï¤¤¤¤¤è¡£¥±¥¬¿Í¤â»ä¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òµî¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤é¡¢Àµ¤·¤¤ÊýË¡¤Çµî¤ê¤¿¤¤¤È¾ï¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤éµî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£·èÃÇ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤éÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤Þ¤À¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×
¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¤ËËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£