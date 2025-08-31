女優飯島直子（57）が30日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）にゲスト出演。中学生時代「ヤンキー」だったことをあっさり認める一幕があった。

MCの極楽とんぼ加藤浩次から「子供のころどうだったんですか？飯島さん」と聞かれると、飯島は「子供のころ内弁慶で、本当、しゃべれない。で、家ではうるさい…っていう感じで」と答えた。

加藤が「で、中学校になってヤンキーになるんですか？」とぶつけると、飯島は「そうです」と即答。「（小学校のころ）いじめられたりもしたんで、ずっと秘めてたものが、腹の奥で”チッキショー、いつか仕返ししてやる“っていうのもあったんですよ」と続けた。

加藤が「勉強はしてました？」と突っ込んで聞くと、飯島はまたも「してないです」と即答。レギュラーの島崎和歌子が「カバンもペッチャンコなタイプでしたか？」と聞くと、飯島は「カバン、持ってなかったです。（当時教科書も持ち歩いて）ないです」と明かした。

中学では先輩の番長に告白され、交際したという。飯島は「断ったら先輩の立場もあるし…付き合うことになったんです。その先輩が“おい、飯島に手を出すなよ”と（ほかの生徒に言ってくれた）」などと振り返った。

飯島は80年代後半に芸能界デビューし、94年から出演した飲料「ジョージア」のCMなどでブレーク。その美貌と雰囲気で“元祖癒し系女優”などとも呼ばれてきた。