主役は誕生日の友人なのに…自分の話ばかりする“会話泥棒”に、もうウンザリ【ママリ】

誕生日の友人を差し置いて…

会話泥棒をする人をみるとイライラしちゃいます🤣



今日は友達の誕生日で、毎回グループLINEで皆んなでお誕生日おめでとうのメッセージを送っているのですが、歳を重ねたからなのか（30代後半）、昔はそんな事なかった友達Aが何でも自分の話しにします。笑



誕生日の子が今日は主役のハズなのに、友達Aが自分の家に「◯◯が遊びに来た！今度◯◯も遊びに来てね！」とか、誕生日と関係のない子の話を出したり、誕生日の子が「◯◯が欲しいな」って言ったら「◯◯私は持ってる‼︎」とか💦



結局その子が1人でLINEでシュポシュポ何個もしゃべるから、みんな既読スルー状態で終わりました。笑



みんなで会話しているときに、何だか少しズレてるなと感じることはありますか？この記事では、LINEグループで何かと会話を持って行ってしまう友人についての投稿を紹介します。誕生日の友人にみんなとお祝いの言葉を送っていた投稿者さん。しかし、ひとりの友人が主役を差し置いて自分の話題ばかりを話し始めて…。

話題と関係のないことをいきなり話されると反応に困りますよね。しかも今回は誕生日をお祝いするという共通の目的があるにも関わらず、全く気にすることなく自分の話をし始めました。



投稿者さんも他の皆さんも返す言葉がないといった状況です。グループ内でのやり取りですし、会話の流れに合わせてほしいですね。

自分の話ばかりする友人とは距離を置くのもアリ

分かりますー😅



私は既婚、その子は独身。



ずっと仕事の話や自分の話で、こっちのことは何も聞かない+少し話してみてもすぐに「そうなんだ！私は～」って始まるので脳みそ疲れまくります😣



同じく、友人が自分の話ばかりで相手の話を全く聞こうとしないといった経験をした方から共感の声が寄せられました。時には聞き手に回ったり話す側に回ったり状況によって変わりますが、お互いに話をするからこそ得られるものがありますよね。



毎回自分の話ばかりする人は「周りに興味がないのかも？」と思われても仕方がありません。この状況が続くようであれば、少し距離を置いてもいいかもしれませんね。

