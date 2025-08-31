¥¥ã¥ê¥¢¤ò7Ç¯¼þ´ü¤ÇÂª¤¨¤ë¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊÑ²½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
Í½Äê¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¹²¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Ø½¬¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¤â1Æü1¥Ú¡¼¥¸¤á¤¯¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢½ÅÅÀ²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½ñÀÒ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë365¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤À¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤«¤é¼î¶Ì¤Î°ìÀá¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥Ð¡¦¥¦¥£¥Ã¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°¡á¥³¥Ã¥¯¥¹¤ÎÏÀÊ¸¤Î°ìÀá¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤òµÒ´Ñ»ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢È¯¸«¤·¡¢¹Í¤¨¡¢³Ø¤Ó¡¢ÁÛÁü¤·¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¿·¤¿¤ÊÈ¯ÁÛ¤äÆ®»Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ëÊÑ²½¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò7Ç¯¤´¤È¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ»þÂå¤Î½é¤á¤È½ª¤ï¤ê¤Î¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ»þÂå¤Ë¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ä¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¡£»Ï¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£»Å»ö¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î»³¤Ê¤ê¶ÊÀþ¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÑ²½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ì¤ÐµÒ´Ñ»ë¤È¾õ¶·Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤òÊÝ¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î7Ç¯¤´¤È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È³Ø¤Ó¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£
½Ð½ê¡§
¡ÈLearn to Get Better at Transitions¡É¡ÊÌ¤Ìõ¡Ë
¥¢¥Ó¥Ð¡¦¥¦¥£¥Ã¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°¡á¥³¥Ã¥¯¥¹