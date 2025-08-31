¾¾ËÜ½á¡¡40ºÐÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤ÎÆ°²èÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²Î¼ê¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¡ÈNG¡É¤Ë
¡¡Íò¤Î¾¾ËÜ½á¡Ê42¡Ë¤¬¡¢30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸å10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2Ç¯Á°¤Î40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê30¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤È¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤È¡¢·ÝÇ½À¸³è30Ç¯ÌÜ¤Î¾¾ËÜ½á¤Ï¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡×¤Î¼çÂê²Î¤ò¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤³¤È¤Çº£²ó½é¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¶Ê¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¡£2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯¤Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤Ç¼ç±é¡£»£±Æ¤Î¤¿¤áNHKÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇËèÆüÄ«¥É¥é¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼çÂê²Î¡Ö°¦¤Î²Ö¡×¤ò¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤Ï¡ÖËèÄ«¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Îå¤Þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î¶Ê¤ÏËÍ¤Î¼çÂê²Î¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë23Ç¯¤Î40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¡ÖÂç²Ï¥Á¡¼¥à¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢»³ÅÄÍµµ®¤¬¿Í¤Å¤Æ¤Ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿Æ°²è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤½Ð¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀ¤´Ö¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤É¤ó¤ÊÆ°²è¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤ËÎ®¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¸ø³«¤Ï¡ÈNG¡É¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¤¤¿¡£