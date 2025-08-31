¡Ú¿åÃ«Ë¤Î»îÎý¡Û±£µï¤ÏÅöÊ¬±ä´ü¤«¡ÄÌ¼¡¦¼ñÎ¤¤Î·ëº§¤È¡ØÁêËÀ¡Ù½Ð±é¤Î¡Ö´ñÌ¯¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¡×
´Î¿´¤ÎÉ×¤Ï³èÆ°Ãæ»ßÃæ¤Ç¡Ä¡Ä
ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¡Ê73ºÐ¡Ë¤È½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î°ËÆ£Íö¡Ê70ºÐ¡Ë¤ÎÌ¼¤Ç½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢¸òºÝÁê¼ê¤Ç7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26ºÐ¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¼«¿È¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò8·î29Æü¡¢2¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿Ä¾É®½ðÌ¾Æþ¤ê¤ÎÊ¸½ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¡¢¡Ô¿·¤·¤¤Ì¿¤â¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â£²¿Í¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿´°Â¤é¤°²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Õ¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡£¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ðºÑ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ñÎ¤¤Ïº£¸å¡¢½Ð»º¡¦»ºµÙ¡¦°éµÙ´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¤¿¤á»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ê¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢8ºÐÇ¯²¼¤Î»°»³¤¬°ì²È¤Î¡ÖÂç¹õÃì¡×¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬º£Ç¯4·î¡¢º§Ìó¼Ô¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ç¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°µÙ»ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥½¥í¤È¤·¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤òÈ¯É½¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Éüµ¢¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö»°»³¤ÎÊ¸½Õ¤Ç¤ÎÊóÆ»Ä¾¸å¡¢¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§È¯É½¤¬¶á¤¤¤³¤È¤ò°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç·ëº§È¯É½¤Ï±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢8·î¤Ë¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFLASH¡Ù¤¬¤¹¤Ç¤Ë¼ñÎ¤¤Î¤ª¤Ê¤«¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£5·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÇ¥¿±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¡¢·ëº§¡õÇ¥¿±È¯É½¤ò¿¤Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤ÎÈ¯É½¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¼ñÎ¤¤Î·ëº§¡õÇ¥¿±È¯É½¤ÈÆ±Æü¡¢Êì¤Î°ËÆ£¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ñÎ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·½ËÊ¡¡£¡Ô¼ñÎ¤¡¡¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Õ¡ÔÊì¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¤Í¡Õ¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Éã¤Î¿åÃ«¤ÏÀè¤´¤í¡¢10·î¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤·º»ö¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡ØÁêËÀ¡¡season24¡Ù¤¬2´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Ì¼°ì²È¤òÍÜ¤¦µ¤³µ¤Î¡ÖÉã¿Æ¡×
'00Ç¯6·î¤ËÅÚÍË¥ï¥¤¥É·à¾ì¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØÁêËÀ¡Ù¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç¤Ä¤¤¤ËÀáÌÜ¤Î25Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÎòÂå¤Î¿åÃ«¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿ù²¼±¦µþ¤Î¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï»ûÏÆ¹¯Ê¸¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢À®µÜ´²µ®¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢5ÂåÌÜ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¤»¤º¡¢·Ù»ëÄ£¤òÂà´±¤·¤Æ¤¤¤¿»ûÏÆ±é¤¸¤ëµµ»³·°¤¬Ä¶°ÛÎã¤Î·Á¤Ç¡ØÁêËÀ¡Ù¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ö·ï¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆæ²ò¤¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤íÆæ²ò¤¤Ï¥Í¥¿¸Ï¤ìµ¤Ì£¡£Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤â¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç1¥±¥¿¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£4¿Í¤Î¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç1ºî¤º¤ÄÀ½ºî¤·¤¿·à¾ìÈÇ¤â»ëÄ°Î¨Æ±ÍÍ¤Ë±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤Ù¤¯¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï»ûÏÆ°Ê³°¤Î²áµî¤Î¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ç¤¢¤ëµÚÀî¡¢À®µÜ¡¢È¿Ä®¤ÎÅÐ¾ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¿åÃ«±é¤¸¤ë±¦µþ¤Î¡ØÄêÇ¯¡Ù¤¬Àè±ä¤Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ØÁêËÀ¤Ï70ºÐ¤Þ¤Ç¡Ù¤ÈËë°ú¤¤Î»þ´ü¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤«¤é3Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ç¯¡¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÃ«¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ëë°ú¤¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¦Êª¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¼ñÎ¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤È°ËÆ£¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½éÂ¹¤ò»º¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿åÃ«¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À²Ô¤¤¤Ç¼ñÎ¤¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦µ¤³µ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢80ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤È·à¾ìÈÇ¤â´Þ¤á¤Æ¤¢¤È2¡¢3ºî¤Ï±¦µþ¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Æ¥ìÄ«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼êÊü¤·¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
