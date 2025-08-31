本当にそれで天皇制を維持できますか？「男系男子の継承」にこだわる人々こそ、皇室を危うくしていると言える理由

現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、識者に連続インタビューを行った。

青木理（あおき・おさむ）／1966年生まれ。ジャーナリスト。共同通信社記者を経てフリー。『日本会議の正体』『日本の公安警察』『安倍三代』他、著書多数

「男系男子」へのこだわりで皇室を救えますか？

そもそも私は天皇制自体に否定的です。公的な身分や役職を世襲で継ぐシステムは民主制の基本に反するうえ、日本が先の大戦に至った歴史なども踏まえれば、天皇制の存在や天皇の責任を無視することはできません。

ひと昔前までは、そうした天皇制の本質や是非論が一方でタブー化し、他方では血の出るようなテーマでもありました。しかし、最近はそうした緊張感は消え去り、ネット上では保守を自称する者たちが「皇室は反日」と罵ったり、逆にリベラル派が「天皇こそ戦後民主主義の体現者」などと称揚する倒錯現象さえ見られるようになっています。

これは現上皇と上皇后が平成期の約30年で新たな天皇像、皇室像を作り上げ、それが人びとに相当浸透した帰結でもあったのでしょう。昭和天皇が先の大戦の戦争責任などを問われ続けたのに対し、平成の間にそれが薄らぎ、真摯に考察する人も少なくなった。だから、天皇制についての本質的議論自体が起きないのは思想的退廃にも思われます。

「国民統合の象徴」たり得るか

そのうえで語るなら、いわゆる保守派が主張する「男系男子による皇位継承」への固執は、次世代の皇位継承者に悠仁親王しかいない状況下、「それで天皇制が存続可能ですか」という疑問を禁じ得ません。「旧宮家の男系男子を皇族に」といっても、広範な人びとの支持と納得を得られるでしょうか。

天皇・皇后や皇族といった存在には、いわば時代の写し鏡のような面もあります。現上皇・上皇后、今上天皇・皇后の佇まいや振る舞いには、それぞれ同世代の人びとが共感できるような部分が確かにある。そうした「物語」を多くの人びとと共有してきたからこそ、皇室や天皇制はそれなりの「説得力」を持ち得てきた。それがない人物が「次の天皇です」と言われても、憲法が謳う「国民統合の象徴」たり得るのか。

そもそも保守思想とは「人間は誤りを犯す存在」と捉え、先人の知恵と経験が詰まった歴史や伝統を尊重しつつ、しかしそれでは時代や社会環境の変化に適応できないから「たゆまぬ修正を加え続ける」ものでしょう。硬直した制度にこだわり、逆に歴史や伝統を持続不能にすることが、本当の意味で「保守的な態度」と言えるのでしょうか。

