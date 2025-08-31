医者が教える！今日からできる「腰痛と膝の痛み」を一気に軽くする方法

腰痛をもたらす二つの要因

最近なんだか腰やひざに違和感がある。日によっては少し痛むことも……。そうした痛みは、歳を重ねたことそのものが原因となっているかもしれない。

谷川整形外科クリニック院長の谷川浩隆氏が指摘する。

「痛みを抱えて来院された方をX線で検査すると、たいていの人は加齢による変形が起きています。たとえば、変形性腰椎症、変形性関節症などがそうですね。また、脊柱管狭窄症も変形による病です」

加齢によって、最も変化してしまうのが、骨と骨の間のクッションの役割を担う椎間板だ。

ここが年齢とともに摩耗していくことで、痛みが生じる。高齢者の腰痛の多くは、この椎間板がすり減ってしまうことで起きているのだ。

もう一つ、腰痛の原因となっているのが「姿勢」。桐蔭横浜大学スポーツ科学部スポーツ健康学科教授で、理学療法士の成田崇矢氏が解説する。

「筋肉は加齢によってどんどん失われていき、たとえば30歳から65歳まで、ほとんど運動をせずに過ごすと、若い頃に比べて約30％ほどの筋力が落ちているとされます。

高齢になり筋肉が落ちてしまうと、重力に抗うことすら難しくなり、体が重力に負けてしまいます。すると、筋肉を使って立つのではなく、関節等で体を支えるような体勢になり、前かがみの姿勢になってしまうのです」

悪い姿勢のまま動くことで、余計に関節に負担がかかり、腰痛を発症してしまう。

筋肉を取り戻すストレッチ

では、どういったトレーニング、ストレッチをすれば必要な筋肉が取り戻せて姿勢も正せるのか。

前出の谷川氏がおすすめするのは腰痛体操（上図参照）だ。うつぶせ腹筋・背筋ストレッチのポイントは、ゆっくりと呼吸し、背筋への負荷を意識すること。体をそらすときには、顔をしっかりと前に向けてアゴを上げよう。

もう一つのあおむけ腰痛改善トレーニングでは、腹筋を意識することがポイントになる。こちらも、ゆっくりした呼吸を大切にしたい。両手を頭の後ろで組むのが難しければ、床に手を置いてもいい。

これらの腰痛体操を毎日続けることで、失われた筋肉が少しずつ戻り、腰痛そのものも改善していく。

「腰痛体操は、朝、午後、そして夜寝る前など、一日のスキマ時間に取り入れてみてください。この体操により血行が改善するので、自律神経や心臓、胃腸の働きもよくなります」（前出・谷川氏）

加齢がもたらす膝関節の変化

続いてひざの痛みを見ていこう。実はひざの痛みは、腰痛に比べて原因を特定することが容易だ。実際に、診断表で原因を特定してみよう。

ひざの痛みの原因のなかで、最も多いのが変形性膝関節症だ。これは、ひざ関節の軟骨がすり減ってしまうことで、関節が変形したり、痛みを生じさせたりする病気のこと。日本では約2500万人が該当するとされる。

変形性膝関節症を専門とする東京大学総合文化研究科教授の福井尚志氏が解説する。

「そもそも、年齢を重ねるとひざの関節になんらかの変化が起きるのは自然なことです。50歳以上の人を対象にした調査では、実に89％の人のひざ関節に変化が見られました。

事実、中年以降の方のひざ関節をMRIで調べると、多くの場合、軟骨と半月板に年齢に伴う変化があります。

そして、軟骨がすり減っていくと、骨の負担が増え、骨と軟骨の境目付近に『骨棘』と呼ばれる、とげのような骨の隆起ができます。軟骨がすり減るにつれて骨棘が増えていき、痛みを感じるようになってきます」

水面下で摩耗する軟骨

やっかいなことに、軟骨は一度傷つくともとに戻らない。そして、軟骨には神経が通っていないので、痛みを感じることもない。

痛みが生じたときには、軟骨がすり減って、変形性膝関節症が重度に進行している状態かもしれない。

「なかには年に1〜2回フルマラソンをしている人が、ひざに違和感を覚えたのでレントゲンを撮ったところ、軟骨がすでに半分ほどすり減っていて、変形性膝関節症がかなり進んでしまっている人もいました。

そんな状態でも、フルマラソンができてしまう。少しでもひざに違和感があれば、早めに専門医の診察を受けてほしいと思います」（福井氏）

では、今日からひざの痛みを軽減、あるいは予防するにはどうすればいいのか。福井氏は「まずは減量が大切」という。

「もちろん個人差もありますが、肥満傾向の方は、まずはマイナス5kgを目標に減量していただきたいと思います」

効果的な水中歩行とエアロバイク

そのうえで、適度な運動が肝要だ。「痛いから」と言い訳をして休んでばかりいると、筋肉がどんどん落ちて、ひざの痛みも回復しない。

「ひざの痛みは、時間の経過とともに軽くなる傾向があります。痛みがあるときに無理をする必要はありませんが、少し痛みが引いてきたら、悪化しない程度に運動をしていただきたい」（福井氏）

手軽にできるのはやはりウォーキング。

「痛みと相談しながら、無理せず続けることが大切です。歩くと痛みが強い場合は、水中歩行がいいでしょう。自転車もおすすめですが、転倒の危険がある場合は、エアロバイクでも同じ効果を得られます。どちらもひざへの負担が少ない運動です。まずは、1日20分を目標にしてみてください」（福井氏）

95歳という高齢まで長く歩ける体づくりのためには、少しの努力をコツコツ続けることが大切なのだ。

「週刊現代」2025年09月01日号より

