¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¡×óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤È¤ÎÌ©Ãå¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÃÏµåµß¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤ëÅ·ºÍ¡×
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤¬£³£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·½÷Í¥¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤á¤¤¤Ê¤®¥é¥¸¥ª¸ø³«¼ýÏ¿¡¡£é£îÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÙ»ÎµÞ¥é¥ó¥É¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤òÉÕ¤±¤¿»Ñ¤äÈª¤ÈÌ©Ãå¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤»¡ÖÌÔ½ë¤ÎÃæ¡¢Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤â¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê²Æ¤ÎºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê£²¿Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë£²¿ÍÅ·»È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¡×¡Ö£²¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÃÏµåµß¤Ã¤¿¤Í¡¢¤³¤ê¤ã¡×¡Öº£Æü¤âÀ¸¤¤ëÅ·ºÍ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£