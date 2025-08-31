「3児の母」内田舞×内田也哉子が語る「自分らしく生きる」ために必要なこと

「子どもに対して様々なタスクをこなしながら、不機嫌になったら機嫌を取って、会話をして、悩みがあればそれを聞いて……。育児って、一言でまとめられないほど、様々なことが無数にありますよね。それがどれだけ大変なことであるか、私自身も母親になるまで知りませんでした。でも、そういった母親業の評価って社会的にはされない、母親だったら出来て当たり前といった風潮が今も拭えません。特に、日本はその傾向が強いように感じます」

こう語るのは、ハーバード大学医学部の准教授で小児精神科医の内田舞医師。

6月13日に発売になった『小児精神科医で3児の母が伝える 子育てで悩んだ時に親が大切にしたいこと 』でも、育児に悩む母親の心理、母親のつらい状況を生み出す社会構造などを内田舞さんならではの視点で解説しています。

そんな内田舞さんの新刊の帯に推薦文を寄せたのは、エッセイスト・絵本翻訳家・ナレーターなど多彩な才能で活躍する内田也哉子さん。実は、内田也哉子さんと内田舞さんは、2024年に真宗大谷派名古屋別院が企画されたYouTube『人生講座』で対談し、意気投合。

中でも、互いに3人のお子さんを持ち、子育てしているという経験から、子育て、母親業にについて大いに盛り上がったのです。この記事では、そのときの対談を記事化。第3回目では、子育てのエピソードや本音、また、母として、女性として生きにくさを感じてしまうのはなぜなのか？ 家事や育児、仕事に追われる毎日の中で、自分らしさを見つけることはできるのか。多くの人が考え悩む問題について前後編でお届けします。

※お二人とも姓が「内田」さんなので、以下より、下のお名前で表記させていただきます。

母親にとってのモチベーションとは？

内田也哉子（以下、也哉子）：舞さんは、実際に子育てをしてみて、想像していたのと現実は違いましたか？

内田舞（以下、舞）：違いましたね。時間的にもそうですが、精神力や脳のパワーをこんなにも消費するものだと親になって初めて気づきました。それなのに、そのことに対しては無償で昇進制度もなく、外的な評価を受ける機会もなかなかありません。ものすごく簡単で当たり前のことですが、まずは外から、みんなで褒め合おうよ、「偉いね」「すごい」と言っていこうよ、と思います。

育児って、「自分としていかに生き甲斐を感じるか」という内的な評価が中心だと思うんですね。もちろん、それも大切なことだと思います。でも、育児には頑張っていることもあれば、失敗もある。頑張って前に進んでいるなとか、大変なことや悩んでいることをやっている私すごいな、と自分自身がきちんと評価できるような、何かしらのサポートがあったらいいなと思います。

也哉子：育児をしているときに、「好きなことをひとつ、見つければいい」と思うのですが、それもまた難しいことですよね。育児をしているときって、物理的に子どもが中心になってしまうので、自問自答する時間を作るのも難しい。

舞さんのようにお料理とか裁縫とか、ダンスも含めて色々なことに興味が持てる素晴らしい方もいれば、「私って何をしているときが幸せなんだろう？」と考えてしまう方もいる。私はどっちかというと後者で、自分に対して、大きな夢も小さな夢もあんまり持ったことがないまま大人になってしまったんですね。

もちろん、文章を書くことは私が唯一19歳からずっと今まで続けられていることだから、これだけが私の自分の内的評価の柱ではあるけれど……。

舞：私は、也哉子さんのその生き方自体が素晴らしいなって思います。

「目標」を持つことがすべてではない

也哉子： 目標とか、何も持っていなくてもいいんですか？

舞：目標を持ったり、これを達成したいって思いは素敵なことだし、それが自分を成長させることもあるし、それを大切な基にしている人は確かに多い。でも、どこに行くかわからないけれど、今この一歩を踏み出し続けることで、不思議と道が出来ていく、ということも多いと思うんですね。

也哉子：確かに、振り返ればそうですね。

舞：そうなんです！何かがなくても「生き続けること」で、いいんじゃないかと思うんです。

ちょっと違う例かもしれませんが、私はしずかちゃんのひらめきを元に渡米しようって思ったんですが、アメリカで医師になるってとても大変なんですね。基本的な医学教育は日本で受けたのですが、英語でアメリカの医師国家試験を受けなければなりませんでした。しかも、アメリカの研修医として採用される外国人はかなり少ないんです。あまりに大変なプロセスで、自分自身も無理なんじゃないかと思いました。日本にいても医師になるのは大変だけれど、特に独自の道を開拓しなくてもいい状況で、周りからは「今敷かれたレールから完全に離れるなんて、もったいないよ」と言われたりもしました。

当時は、実例があまりに少なすぎて、レールがどこに行くか、この旅路の行き先がどこにあるかも見えず、ゴールがあるかもわからない。でも、道はまったく見えないけれど、「スタート地点はここだっていうのは間違いない。だから一歩踏み出してスタートをすることに意義があるんじゃないか」って思ったら、なんかすごく勇気が湧いてきたんですね。

也哉子：自分で自分の背中を押せたんですね。

舞：そうですね。どうやってそう思えたのかな……。

也哉子：みんなに「もったいないよ」とか「それは無駄な動きじゃないか」「なれるはずないよ」「やれるはずないよ」って言われたら、不安になってどんどん自分自身を信じることができなくなりますよね。でも、舞さんは自分の奥底にある灯火みたいなものをちゃんと見つけることができたのは、どうしてなのかしら？

舞：自分の灯火はありましたね。今振り返って一番パッと思い出したのは、アメリカ行きについて、「無理だと思うんだよね、でもやりたいんだよね」みたいな話を母にしたときに、「いや、舞ならできるよ」って軽く言われたんですよ。母も私が向かおうとしている大変なプロセスの詳細を知っているわけではないし、今聞くと「そんな会話をしたのか憶えていない」と言うんですね（笑）。でも、母のカジュアルな「何言ってんの、舞ならできるよ」の一言が、腑に落ちて「そうか」と思えたんですよね。

私の両親は、樹木希林さんや内田裕也さんほどではないと思うんですが、世に言う型にははまってない人たちなんですね。私が医大に入ったときでも、女性の医学生が15人だったのに、母はひと世代前に医者を目指していたのですから。きっと女性は一桁前半もいなかったと思います。

「いかに自分らしく生きられるか」の視点

也哉子： 舞さんのお話を伺うと、まったく未知の世界に踏み出すときは、「根拠がない自信」を自分に言い聞かせられるということが大事だということですよね。

舞：也哉子さんがご結婚された背景にも、根拠のない自信や、何が起きるかなんて計画してもわからない、という思いがあって一歩踏み出されたと、お話しされていましたが、それと同じような感覚だと思うんです。実際、明日何が起こるかなんて誰もわからないんですよね。明日どころか数分後に何が起こるかもわからない。

私が、先がわからない中で、渡米しようと決意したときの灯火っていうのは、やっぱり自分らしく生きたいっていう思いが一番強かった。具体的に言うと、日本の女性の地位というか、ジェンダー不平等が私には明らかに見えるのに、当時はほとんど話題になっていない現実があったわけです。女性でそのモヤモヤを感じている人はたくさんいるのに、それが怒りや行動に繋がっていない様子を見ていた。もちろん、今の状況が幸せだっていう方もいらっしゃると思うので、すべてが問題だというわけではないです。でも、その状況に私はフツフツと沸くものがあって、やっぱり勢いはあったんですよね。

でも、「ジェンダーのことで、私は外に出たいと思った」と言うと、「キャリアを持ちたかったからでしょ」と思われがちです。もちろんキャリアも大切ですが、当時は二の次でした。それよりも、自分の中で誇りを持っている私らしさや、能力や自分の興味、パッション（情熱）を遺憾なく発揮できたり、そんな自分を愛してくれるパートナーがほしいと思ったり、それを一緒に祝ってくれる友だちがほしいと思ったりしました。日本にもたくさんいい友だちはいたけれど、誇りを持って自分らしく生きることが当たり前にある場所に行きたいなって思ったんですよね。

也哉子：本来は、それは誰にとっても大切なことですよね。

舞：そうですね。多くの人が自分らしく生きるのがOKである、それが普通の感覚であることが当たり前の社会って大切ですよね。私はそういう場所に行きたいと思いました。キャリアや結婚という具体的なものがあったわけではなく、あのとき決断した灯火は、自分が自分らしく生きるための炎だったんじゃないかなと思っています。

◇後編「「死なないで」内田也哉子が振り返る母の言葉。内田舞と語る「比較しない」ことの重要性」では、樹木希林さんが也哉子さんに話してくれた事柄含めて、日本で生きにくさを感じてしまう人が多いのはなぜなのかフォーカスを当てながら引き続きお話をを進めていきます。

