¡Ö¤´½Ëµ·Ëº¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯µÁ»Ð¤Ë¼ÂÄï¤¬¡È¾×·â²óÅú¡É¡Ä¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¡Ã¥¤¥ä¥ß¤ÊµÁ»Ð#5¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÆÍÁ³¡¢º§ÌóÈ¯É½¤ò¤·¤¿µÁ»Ð¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¤¥ä¥ß¤ä¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÇÈÉ÷Î©¤Æ¤º¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤ÍÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÁ»Ð¤Î¡Ö¤´½Ëµ·¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¥¬¥Þ¥ó¤Î¸Â³¦¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢É×¤È¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤¬¡¢ÍÚ¤Ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡Ö¤´½Ëµ·¤Ï¡©¡×É×ÉØ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿ËÜ²»
µÁ»Ð¤¬º§ÌóÀë¸À¤ò¤·¤¿Ìë¡Ä»ä¤ÏÉ×¤Ë¤´½Ëµ·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·¤À¤±¤É¤µ¡¢»ä¡Ä¡Ä¤¢¤Þ¤ê½Ð¤¹µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×
¤¤¤¯¤éµÁ»Ð¤Î¸ÀÆ°¤¬ÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÉ×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖÅú¤Ï°Æ³°¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤â½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¤é¤â»Ðµ®¤«¤éÌã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×
º£¤Þ¤Ç¡¢µÁ»Ð¤«¤é¤Î¥¤¥ä¥ß¤òÀÅ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿É×¡Ä¡£»ä¤âÉ×¤Î¿ÈÆâ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢±óÎ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£µÁ»Ð¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉ×¤Ï²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¡Ä¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤âµÁ»Ð¤Ø°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¡¢¾¯¤·¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡£
¡Ö»Ðµ®¤¬Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢ÊÌ¤Ë¤¢¤Ã¤Á¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡Ä¶Ú¤ÏÄÌ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£È½ÃÇ¤ÏÍÚ¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¡×
µÁ»Ð¤ØÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿Ê°¤ê¤È¡¢Îéµ·¤ä·úÁ°¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ä¤È¸À¤¦ÎÉ¿´¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¡£É×¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿ºá°´¶¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÊÑ¤ï¤é¤ÌµÁ»Ð¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¥¤¥ä¥ß
¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¡ÄµÁ»Ð¤¬º§Ìó¼Ô¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£º§Ìó¼Ô¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡¢¶¯°ú¤µ¤ä¼«¿®²á¾ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ï¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£
µÁÎ¾¿Æ¤âÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µÁ»Ð¤Ïµ¤¤Ë¤â¤È¤á¤º¡¢½ª»Ï¤¸¤Þ¤ó¤²¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¡¢¿´Ãæ¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Ê¡×¤È¡¢¾¯¤·Îä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
·ë¶É¡¢µÁ»Ð¤Î¶¯¤¤°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëº§¼°¤ÎÆü¼è¤ê¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢µÁ»Ð¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¬¤»¥ªー¥é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¥¤¥ä¥ß¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍªÅÍ¤¿¤Á¤¬Àè¤Ë·ëº§¼°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ï～¡£»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹ë²Ú¤Ê¼°¤Ë¤Ç¤¤ë¤·¡×
¡Ö¾åÉÊ¤Ç¥ª¥È¥Ê¤Ê¼°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê～¡£Í¾¶½¤âÈà¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÍê¤à¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê～¡×
¤¸¤Þ¤ó¤²¤ÊµÁ»Ð¤Ë¤¤¤äµ¤¤¬º¹¤·¤Ä¤Ä¡¢Å¬Åö¤Ë¤¢¤·¤é¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡¢µÁ»Ð¤Î·ëº§¼°¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
·ëº§¼°¡¦ÈäÏª±ã¤È¤â¤Ë¡¢µÁ»Ð¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¤Î±é½Ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎËÜµ¤¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¼°¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢µÁ»Ð¤«¤é¼°¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ý¤¦¤ë¤µ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤À¤í¤¦¤«¡Ä»ä¤Ë¤Ï¿·Á¯Ì£¤ä¶Ã¤¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢³ê·Î¤Ë¤¹¤é´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëµÁ»Ð¡Ä¡£¡Ö¤¢¤Î¥¤¥ä¥ß¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢»ä¤Ï¾¯¤·Èá¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
·ëº§¼°¸å¤Î¡È¤´½Ëµ·ÁûÆ°¡É¤ÈµÁ»Ð¤ÎÊÑ²½
µÁ»Ð¤Î·ëº§¼°¤«¤é¿ôÆü¸å¡Ä¡£½µËö¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬²ñ¿©¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¼ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ËµÁ»Ð¤¬¼«Âð¤Ø¤ÈË¬¤ì¤¿¡£²È¤ËÃå¤¯¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤É¤³¤«ÉÔËþ¤²¤Ç¤à¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿·º§¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Î¤«¤·¤é¡×
µÁÎ¾¿Æ¤â»Ð¤ÎÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¡¢¤Õ¤·¤®¤½¤¦¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿©Âî¤ËÃå¤¡¢¿©»ö¤ò»Ï¤á¤ÆÁá¡¹¡ÄµÁ»Ð¤¬¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖÍªÅÍ¤ËÍÚ¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÁ°¤Î·ëº§¼°¤Î¤´½Ëµ·¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ÄÅÏ¤·¤½¤Ó¤ì¤Æ¤¿¡©¡×
¤½¤¦¡£·ë¶É¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤«¤é¤Ï¡¢µÁ»ÐÉ×ÉØ¤Ø¤Î¤´½Ëµ·¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£·ëº§¼°¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¤´½Ëµ·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
µ¤¤Þ¤º¤µ¤ò´¶¤¸¤ÆÊÖÅú¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É×¤¬¸ý¤ò³«¤¡¢Ã¸¡¹¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö²¶¤éÉ×ÉØ¤«¤é¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤À¤Ã¤Æ»Ðµ®¡¢²¶¤é¤Î·ëº§¤È¤«½Ð»º¤Î»þ¤â¤´½Ëµ·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¢¡©½Ð¤·¤½¤Ó¤ì¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¡Ä¤½¤ì¤Ë»Ðµ®¡¢º§Ìó¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î»þ¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥¤¥ä¥ß¤È¤«¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤«¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ½Ð¤¹¤Î¤â¤Ê¤¢¡Ä¤Ã¤Æ¡×
»ä¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉÔËþ¡¦ËÜ²»¤òÃ¸¡¹¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯É×¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤º¡¢É½¾ð¤¬°ú¤¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯µÁ»Ð¡Ä¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤³¤«µÁÎ¾¿Æ¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤ÎÃæ¤Î¥â¥ä¤Ä¤¤âÊ°¤ê¤â¡¢°ìµ¤¤ËÀ²¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎµÁ»Ð¤È¤Î´Ø·¸
¤½¤Î¸å¡¢¼Õºá¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÁ»Ð¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÍ¼¿©¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ËÀÅ¤«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢²ÈÂ²¹Ô»ö¤ÇµÁ»Ð¤Ë²ñ¤¦¤È¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¤¬¤è¤Û¤É´®¤¨¤¿¤Î¤«¡Ä¹µ¤¨¤á¤Ç¸¬µõ¤ÊÂÖÅÙ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»×¤ï¤º¡¢ÊÌ¿Í¤«¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï²ÈÄí¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¥¤¥ä¥ß¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¡¢µÁ»Ð¤Ï¥¤¥ä¥ß¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¡¢½é¤á¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÚ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤´¤á¤ó¡£»ä¤â¾Ç¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¼»ÅÊ¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤¿¿ÈÆâ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¤¢¤ë»þ¡¢µÁ»Ð¤«¤é¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¼Õºá¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢µÁ»Ð¤¬º£¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÅþÄì¡¢µö¤»¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡£¤¤Ã¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£
¸½ºß¤âµÁ»Ð¤È¤Ï¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µÁ»Ð¤Ë¤â»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¡¢Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¾ðÊó¶¦Í¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÃç¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¥¤¥ä¥ß¤ÏÅÇ¤«¤ì¤¿¤±¤É¡Ä·ëº§¼°¤Î»þ¤Ë¸«¤¿µÁ»Ð¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¤ò¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¾Ð´é¡Ä¤½¤ì¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÈà½÷¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é¤½¤ÎÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤Ã¤Èº£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¹ÔÆ°¤äÀ³Ê¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡£¤±¤ì¤É¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÁ»Ð¤¬¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤ï¤¬»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ä¿®Íê¤Ç¤¤ë²ÈÂ²¡¢Â¾¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡
¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¡¢µÁ»Ð¤È¤¤¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦Ë¾¤à¡¢º£Æü¤³¤Î¤´¤í¤À¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§Ä¹Ç¯¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤È¾®¤µ¤ÊÏÂ²ò
ËÜ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢µÁ»Ð¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¾¯¤·²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Îµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬¡¢ÍÚ¤ÎÃæ¤ÎÌÂ¤¤¤äºá°´¶¤òÊ§¿¡¤·¡¢µÁ»Ð¤âÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊâ¤ß´ó¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÚ¤Î¿´¤Î½Å²Ù¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥ä¥ß¤Î±ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢µÁ»Ð¤Ê¤ê¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤Å¤ÄÁ°¸þ¤¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿ÆÂ²´Ö¤Ç¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: tenkyu_writing
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë