¡Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Çµ±¤¯STARTO¼Ò¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¡ÕµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢Ãö¼íÁóÌï¡Ä¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆºÇ¤â¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏSixTONES¤«¡¡»³ÅÄÈþÊÝ»Ò»á¤¬Ê¬ÀÏ
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢STARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤ÎÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¡£ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î»³ÅÄÈþÊÝ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢STARTO¼Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÄìÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÄSTARTO¼Ò¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤ÎÄìÎÏ¤òÊ¬ÀÏ
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ
¡¡timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¯¤ó¡Ê30ºÍ¡Ë¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë¤Î¡ÈCM²¦¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¾åÈ¾´ü¥¿¥ì¥ó¥ÈCMµ¯ÍÑ¼Ò¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê¥Ë¥Û¥ó¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¯¤ó¡Ê28ºÍ¡Ë¤¬1¼Òº¹¤Î10¼Ò¤ÇÉ÷Ëá¤¯¤ó¤Î¾å¤ò¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥³¥ó¥Ó¡¢¥È¥ê¥ª¤Ê¤É¤Ç¤Î½Ð±é¤ò¾Ê¤¯¤ÈÉ÷Ëá¤¯¤ó¤¬¥½¥í¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡È·×»»¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢É÷Ëá¤¯¤ó½Ð±é¤ÎCM¤Ï¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¤Ç¤âSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ÎCM·ÀÌó¤¬¼¡¡¹¤ÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤â¡¢¡ÖÀâÌÀ¤»¤¤¡ª¡×¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ØP¡õG¥Ü¡¼¥ë¥É¡Ù¡ÖÀöÂõÂçÌ¾¡×¤ÎCM¤Ï¤º¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£·î1·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡ØZ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¡Ø¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡ØVALX¡Ù¡Ø¥ä¥Þ¥â¥ê¡Ù¡ØPaidy¡Ù¡ØCygames¡Ù¡ØNEC¥Í¥Ã¥Ä¥¨¥¹¥¢¥¤¡Ù¤È¿·CM¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¡Êtimelesz project¡Ë¸ú²Ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤´»ØÌ¾¤¬Áý¤¨¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ÷Ëá¤¯¤ó¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤ÇÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤«¤é¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ï¥º¤¬µÕ¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢Á´Íç¤ÇÆ¨¤²²ó¤Ã¤¿¤êÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ïµã¤¤Ù¤½¤ò¤«¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿É÷Ëá¤¯¤ó¡£Èà¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡ØÄ¶ÀøÆþ¡ª¥ê¥¢¥ë¥¹¥³¡¼¥×¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Îºî²È¤À¤Ã¤¿»ä¤ÏËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡STARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»ý¤Áµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É÷Ëá¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¡Á¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¤ÇÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤«¤é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×¤³¤È¡¢Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¯¤ó¡Ê31ºÍ¡Ë¤È¤¤¤¦Âç¥¹¥¿¡¼¤âÃÂÀ¸¡£¸þ°æ¤¯¤ó¤ÏDOMOTO¡¢SUPER EIGHT¡¢WEST.¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¤Ç¤¢¤ë´ØÀ¾ÁÈ¤Ç¡¢¡Ö°¤Êò¡×¤òË«¤á¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤ªÃç´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎWEST.¤Ç¤ÏßÀÅÄ¿òÍµ¤¯¤ó¡Ê36ºÍ¡¿ßÀ¤Ï°Û»úÂÎ¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥µ¥Ó¤À¤±¥«¥é¥ª¥±¡×¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¿¿´é¤ÇÊü¤ÄÆÈÆÃ¤Î¥ï¡¼¥É¤ËÀéÄ»¤ä¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬¡Ö°¤Êò¤ä¤Ê¤¡¡×¤òÏ¢È¯¡£
¡¡8·î17Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¯¤ó¡Ê27ºÍ¡Ë¤¬¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¯¤ó¡Ê26ºÍ¡Ë¤ÈßÀÅÄ¤¯¤ó¤È¶¦¤Ë¿·´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡È¤ª´ê¤¤¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¶´À¤À¤¯¤Î´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ËÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¡¤½¤Î¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤Ï¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¡È¥È¥ó¥Ç¥â¶å¶å¡É¤òÈäÏª¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Î·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í»ö¤Î¿Í¸«¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Î¼ç±é¤äÃ±ÆÈCM¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢·ë²Ì¡¢¸«»ö¤ÊÈ¯²»¤Ç¤Î¡ÖTravis Japan¡×¤È¡¢Î¾¼ê¤ÇÉ½¤¹TJ¥Þ¡¼¥¯¤â¿»Æ©¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤ËÂ³¤±¤È¤Ð¤«¤ê¡¢8·î1ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¼ò¡Á¡Ù¤Ç¡Ö¥²¥Ã¥×¤¬½Ð¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥ª¥Ê¥é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â½Ð¤ë¡£¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ì¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¾¾ÁÒ¤¯¤ó¡£ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ç²»¤ò½¦¤¨¤ë¥ª¥Ê¥é¤òÈäÏª¡Ê²»¤Ï²Ã¹©¡Ë¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¡¢Yahoo¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç°ì»þ¥Ù¥¹¥È3¤ËÆþ¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼JAPAN¡×¤Ê¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò³ÍÆÀ¡£2¿Í¤º¤Ä¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÍË¤ÎÄ«¤È¤¤¤¦»þ´ÖÂÓ¤Î»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ë¤âÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë2022Ç¯6·î¤«¤é½Ð±é¤·¡¢¡ÖÊâ¤¯¹ñ¸ì¼Åµ¡×¤ò¼«¾Î¤·¤¿¤ê¡¢Â¨¶½¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»ÖÀèÀ¸¡Ê49ºÍ¡Ë¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¤ê¥Ö¥Á¥®¥ì¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëKEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¤¯¤ó¡Ê22ºÍ¡Ë¡£Ê¿²¾Ì¾¤Î½ñ¤½çÌäÂê¤ÇÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¤»¡¢¤ä¡¢¤â¡×¤ò¸«»öÀµ²ò¤·¡¢Æ±3Ê¸»ú¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â½é½Ð±é¤Î¤È¤¤«¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥È¡¼¥¯¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë2²óÌÜ¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÍµÈ¥¼¥ß¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Î¡ÖÄ¶·ã¿É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥°¥ë¥á¡×¤Ë¡È·ã¿ÉÂâÄ¹¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤Ë´°¿©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤òÄ¶´À¤À¤¯¤Î´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ7·î1Æü¡¢Á°½Ð¤Î¡Ø¡Á¸æÅÂ!!¡Ù¤Ëtimelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¯¤ó¡Ê29ºÍ¡Ë¤¬Ä¶¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡Ê70ºÍ¡Ë¤¬¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤ä¤«¤é¤Ê¤¡¡×¤È¸¶¤¯¤ó¤Ë¿´¤ò¸Ç¤á¤ë¤è¤¦ÅÁ¼ø¡£ÁÇÃÏ¤Î¤¢¤ë¸¶¤¯¤ó¤Ï¸«»ö¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡É÷Ëá¤¯¤ó¤Î¡È¸¶¤¯¤ó¥¤¥¸¥ê¡É¤Ë¤Ï°ìÉô¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢timelesz¤Ë¸¶¤¯¤ó¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Î¡È¤Þ¤ï¤·¡É¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥¹¥¥ë¤¬¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤¤Î¤ÏSixTONES¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¤Æ¡¢FTÁØ¡Ê13¡Á19ºÍ½÷À¡Ë¤äF1¡¦F2ÁØ¡Ê20¡Á34ºÍ¡¦35¡Á49ºÍ½÷À¡Ë¡¢F3-ÁØ¡Ê50¡Á64ºÍ½÷À¡Ë¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡SixTONES¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º2025¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢timelesz¤Ï¤Þ¤¿´§ÈÖÁÈ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÎÏ¤ò¶Ë¤á¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤ÏºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª
¹½À®¡¿»³ÅÄÈþÊÝ»Ò
¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊüÁ÷ºî²È¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥Ç¥¹¥«¡Ü¡Ù¡Ê¥á¡Á¥Æ¥ì¡Ë¡¢¡Ø1¼þ²ó¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£CM³Æ¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯9·î11Æü¹æ