¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¡Û¡¡1°Ì¤Ï¡Ø¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¡¢2°Ì¤Ï¡Ø¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î¡ÈÅÂ¡É¡¢3°Ì¤Ï¡Ø¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡ÙÅ¨¥¥ã¥é¤Î½÷¥¹¥Ñ¥¤!?
¡¡10°Ì¤Ï2¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ÈÎÞ¤â¤í¤¤°ìÌÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾È±Ñ¡Ê51¡Ë¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡ÖÀ±½ÃÀïÂâ¥®¥ó¥¬¥Þ¥ó¡×¡Ê1988¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ê47ºÐ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö½Â¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¡Ê47ºÐ¡¦·²ÇÏ¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥®¥ó¥¬¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Èµ¤¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÎÏ»ý¤Á¡¢Í§¾ð¤Ë¸ü¤¯ÎÞ¤â¤í¤¤¡É¥´¥¦¥¡¿¥®¥ó¥¬¥Ö¥ë¡¼¤ò±é¤¸¡¢¼«¤é¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£ÀïÂâ½Ð¿È¤Ê¤³¤È¤Ï°Õ³°¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢50Âå¤Î¤¤¤Þ±é¤¸¤Æ¤â°Õ³°¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤µ¤½¤¦!?
¡¡Æ±¤¸¤¯10°Ì¤Ï½÷Í¥¤Î¹âÍüÎ×¡Ê36¡Ë¡£Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï»ø¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÏÂÉ÷ÀïÂâ¡Ö»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2009¡Ë¤Ç¡¢ÇòÀÐçý»Ò¡¿¥·¥ó¥±¥ó¥Ô¥ó¥¯¤À¡£Èà½÷¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥â¥Ç¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê59ºÐ¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥¿¥¤¥×¤¬°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê56ºÐ¡¦Ê¡Åç¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤Ê¤É¡¢¤½¤â¤½¤âÀïÂâ½Ð¿È¤À¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤¢¤ëÀïÂâ¥â¥Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤«¤â¡£º£Ç¯¤Ï¤¹¤Ç¤ËÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ä¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É½çÉ÷ËþÈÁ¡£
¡¡9°Ì¤Ï¡È¸µÁÄ¤Ö¤ê¤Ã»Ò¥¥ã¥é¡É¤Ç¡¢·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Î¡Ö¥×¥ó¥×¥ó¡×¥Ý¡¼¥º¤È¤È¤â¤ËÀäÌ¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê52¡Ë¡£Èà½÷¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê1995¡Ë¤Î´ÝÈøÅí¡¿¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤µ¤È¤¦¼î½ï¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê35ºÐ¡¦¹áÀî¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê61ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£Æ±ºî¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é30¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼5¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î50Âå¡×¡Ö»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþËÆ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
¡¡7°Ì¤â2¿ÍÁª½Ð¡£1¿Í¤Ï¥±¥¤¥ó¡¦¥³¥¹¥®¡Ê50¡Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÏÂÉ÷¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡ÖÇ¦¼ÔÀïÂâ¥«¥¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê1994¡Ë¤Î¥¸¥é¥¤¥ä¡¿¥Ë¥ó¥¸¥ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¤¿¥³¥¹¥®¡£Åö»þ¤Þ¤ÀÆüËÜ¸ì¤¬¤¿¤É¤¿¤É¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«µ¢¤ê¤ÎÇ¦¼Ô¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³Æ¼ïÆÃÈÖ¡¢ÂÎÎÏ·ÏÈÖÁÈ¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡×¡Ê48ºÐ¡¦¿·³ã¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤Î¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê39ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤âÀÎ¤âÂÎÎÏ¡¦ÆùÂÎ¼«Ëý¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°õ¾Ý¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼Ìò¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¡¢ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¦¥ë¥È¥Þ¥é¥ó¤È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3ÂçÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿½é¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5ÂåÌÜ¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÍèÀ´¤¢¤Ä¤³¡Ê47¡Ë¤â7°Ì¡£Èà½÷¤Î·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö·ãÁöÀïÂâ¥«¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê1996¡Ë¤ÎÈ¬¿ÀÍÎ»Ò¡¿¥Ô¥ó¥¯¥ì¡¼¥µ¡¼Ìò¡£
¡Ö°Õ³°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥«¥Ý¥ê¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê50ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦½÷À¡Ë
¡¡25ºÐ¤Î¤È¤¤Ë°ìÅÙ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¡¢¤½¤Î¸å30ºÐ¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ëÍèÀ´¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï39ºÐ¤Ç·ëº§¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ÎËµ¤é¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤ò¤È¤¤á¤¯ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¸¶ÅÀ
¡¡5°Ì¤â2¿Í¡£³¤Â±¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö³¤Â±ÀïÂâ¥´¡¼¥«¥¤¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2011¡Ë¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥®¥Ö¥±¥ó¤³¤È¥´¡¼¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤Ï¤³¤ì¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£
¡Öº£¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê58ºÐ¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ö¥ë¡¼Ìò¤¬¡¢ÌÌÇò¥¥ã¥é¤Î»³ÅÄ¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¡Ê49ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÉñÂæ¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡×¡Ê65ºÐ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡ºîÃæ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î³×¥¸¥ã¥ó¤Ë¹ø¤Þ¤ÇÆÏ¤¯Ä¹È±¤ò1¤Ä¤Ë·ë¤Ó¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌòÊÁ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿»³ÅÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¥á¥¤¥ó¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤â¼«ºß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤â¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÊÒÎÚ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Îº¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯5°Ì¤Ï»ÖÂº½ß¡Ê30¡Ë¡£¡ÖÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2014¡Ë¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¡¿¥È¥Ã¥¥å¥¦1¹æ¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÀïÂâ¥â¥Î¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«¥É¥é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½ÐÀ¤¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê61ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê47ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃãÈ±¤Ë¥¢¥á¥«¥¸¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¼ç±é¤ä¼ç±é¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Ë500Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ì¤¾ËÜÅö¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª
¡¡4°Ì¤ÏÀ¾Â¼ÏÂÉ§¡Ê59¡Ë¡£¾¼ÏÂºÇ¸å¤ÎÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÄ¶½ÃÀïÂâ¥é¥¤¥Ö¥Þ¥ó¡×¡Ê1988¡Ë¤ËÂç¸¶¾æ¡¿¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥ª¥óÌò¤Ç½Ð±é¡£
¡Öº£¤Ç¤Ï½Â¤¤±éµ»ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤Ë°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê68ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±éµ»¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê55ºÐ¡¦¿ÀÆàÀî¸©½÷À¡Ë
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÎÅª¤Ê°õ¾Ý¤Î¶¯¤¤¸½ºß¤Î»Ñ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡Á°ìÈ¯¡ª¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆùÂÎÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Þ¥ó¡×¤Î¥ì¥Ã¥ÉÌò¤Ï¡¢¡ÖÃË¤Î·®¾Ï¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅèÂçÊå¡Ê61¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
ÏÆÌò¤«¤é¤ÎÂç½ÐÀ¤¤ÏÀïÂâ¥É¥ê¡¼¥à!?
¡¡3°Ì¤Ï37É¼³ÍÆÀ¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê36¡Ë¡£¡ÖËâË¡ÀïÂâ¥Þ¥¸¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2005¡Ë¤ÇÏ¢¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÇÛÌò¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Å¨¤Î°Ìò¡£Åö»þ¤Þ¤À¸½Ìò¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³Ø¶È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ½ÐÈÖ¤Î¾¯¤Ê¤¤°Ìò¤òÁªÂò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ¨Ìò¤«¤é¤¤¤Þ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê30ºÐ¡¦´ôÉì¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÎÀ¤òËá¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Þ¤ÇÃ´Åö¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê76ºÐ¡¦ÂçºåÉÜ¡¦½÷À¡Ë
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢MC¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Û¥é¥ó¡£°Ìò½Ð¿È¤«¤éÂç½ÐÀ¤¤·¤¿µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡2°Ì¤Ï¾¾ºäÅíÍû¤Ç63É¼¡£¡Ö»øÀïÂâ¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡Ê2009¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î»ÖÍÕ¾æÎÜ¡¿¥·¥ó¥±¥ó¥ì¥Ã¥É¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÖÀïÂâ¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ±éµ»ÎÏ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê48ºÐ¡¦Ê¡²¬¸©¡¦½÷À¡Ë
¡Ö»ø¤Î¹ÅÇÉ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤½¤ì¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤Ç½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê28ºÐ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÌ¾ºî¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥·¥ó¥±¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¡£»ø¤ÎËöêã¤ÇÅÂÌò¤Î¾¾ºä¤Î¿Íµ¤¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤é·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸å¤ËÄ«¥É¥é¡ÖÇß¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¤ä±Ç²è¡Ö¥Ä¥Ê¥°¡×¡Ö¾«Ç¯¡×¤Ê¤É¤Ç¤Î±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡1°Ì¤Ï¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¡£º£Ç¯¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ä¡¢±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ëºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¡¢¡Èº£Ç¯¤Î´é¡É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²£ÉÍ¤¬16ºÐ¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÎõ¼ÖÀïÂâ¥È¥Ã¥¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×¡£ÌòÊÁ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ò¥«¥ê¤³¤È¥È¥Ã¥¥å¥¦4¹æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥É°Ê³°¤«¤é¤ÎÌö¿Ê¡¢º£¤Ç¤ÏÂç²Ï¤Î¼çÌò¡×¡Ê61ºÐ¡¦ÅìµþÅÔ¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÆÃ»£¤â¤Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬³§Ìµ¡×¡Ê56ºÐ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢CM¤Ç¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê41ºÐ¡¦²¬»³¸©¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡ºîÉÊ¤Ç¤Ï4ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Ìö¿Ê¤Ö¤ê¤ÏËü¿Í¤ÎÃÎ¤ë¤È¤³¤í¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î¿è¤ÇÌÀ¤ë¤¤ÄÕ½Å¤«¤é¡¢±Ç²è¤Ç¸«¤»¤ë±¢¤Î¤¢¤ë°Ìò¤Þ¤Ç¡¢¼«ºß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë±éµ»ÎÏ¤ÏÆ±À¤Âå¤Ç¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤ÏËÜ¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Î»òÊª¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤âÂ³¡¹ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡£¡ÈÂèÆó¤Î²£ÉÍÎ®À±¡É¤òÃµ¤·¤ÆÀÄÅÄÇã¤¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤!?
