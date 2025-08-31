ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ì½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÏ¿Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤±ÆÍÁ³¸«¤ë¤È¡¢¤É¤³¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ÁáÂ®¥Ò¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡

Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©

¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¸±¤·¤¤»³¡¹¤¬¤½¤Ó¤¨¤¿¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

 

Answer

Àµ²ò¤Ï¡ÖÆàÎÉ¸©¡×

ÆàÎÉ¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤Ç¤¢¤ë¹ñÊõ·úÂ¤Êª¤ò½êÍ­¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ë¡Î´»û¤ä½©¼Ä»û¤ä½ÕÆüÂç¼Ò¤Ê¤É¤Î¿À¼Ò¤¬»ê¤ë½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª»û½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤¹¡£

