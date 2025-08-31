1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉÀ©¤·¡ØM9¡Ù¤â¡Äºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥Á¥¯¥ê¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 3-2 µð¿Í(30Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤Ï30Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¾¡Íø¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö9¡×¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£5²ó80µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ8¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢Í¿»Íµå1¡¢2¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿ÀèÈ¯¡¦郄¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤â¡ËÆâÌî¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤·¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£¸å¤¿¤Î¤·¤ß¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇÀþ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¡¢º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤È¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç½Ð¤¿2ÅÀ¤È²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤ÇÆÀ¤¿¹ç·×3ÅÀ¤Î¤ß¡£Í¿»Íµå11¤ÈÍðÄ´¤ò¸«¤»¤ëµð¿ÍÅê¼ê¿Ø¤ÎÁ°¤ËËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ´Áª¼ê¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤Î°ì·³¤ÇÌîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡¢¤½¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¯¤ß¤¬½Ð¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ª»Ò¤Á¤ã¤Þ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤Í¡¢¤º¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¤Í¡¢¶Å»ë¤·¤Æ¸«¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£