À¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¡ÖÂç¿Í¤ÎÈþ¡×¶Å½Ì¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤âÄ©Àï
¡¡À¼Í¥¡¦ÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤¬¡¢10·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¼Ì¿¿½¸ reveal¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢3¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤ÈÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤â¡ªÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸
¡¡¡Èreveal¡É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡Öº£¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¶¯¤µ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿1ºý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿1Ëü»úÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ÈÁÐÊý¤Ç¡ÖËÜÅö¤ÎÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢3¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤â²ò¶Ø¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢ÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆÅÅ»ÒÈÇ¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¹ë²Ú¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¸ÐÈÊ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¡£¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢ÈÇ¤Ï¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿1Ëç¡£½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËºÎÍÑ¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÈþ¡×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃÀ¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤â¡ªÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Î2nd¼Ì¿¿½¸
¡¡¡Èreveal¡É¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¡Öº£¤Þ¤Ç±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¶¯¤µ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿1ºý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿1Ëü»úÄ¶¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿¤ÈÁÐÊý¤Ç¡ÖËÜÅö¤ÎÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¼Ì¿¿½¸¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê¤ËÈ¼¤¤¡¢3¼ïÎà¤ÎÉ½»æ¤â²ò¶Ø¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢ÈÇ¡¢¤½¤·¤ÆÅÅ»ÒÈÇ¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¹ë²Ú¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢Í¼Êë¤ì¤Î¸ÐÈÊ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¡£¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¯¥¨¥¢ÈÇ¤Ï¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿1Ëç¡£½é¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËºÎÍÑ¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÈþ¡×¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£