»°±º¤ê¤µ»Ò¡ßSPORTIFF¡ß¥ï¥³ー¥ë ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥³¥é¥Ü
¤³¤Î²Æ¡¢Î¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ï¥³ー¥ë ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¡×¤È³ý¥öºêÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSPORTIFF¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Î»°±º¤ê¤µ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖWACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura¡×¡£¿åÎ¦Î¾ÍÑ¤Îµ¡Ç½À¤âÈ÷¤¨¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
Âç¿Í½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ¡Ç½À¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó
WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura¡Î7Ê¬¾æ¥ì¥®¥ó¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¡Ï
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î½÷À¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡×¡£Îã¤¨¤Ð¡Î7Ê¬¾æ¥ì¥®¥ó¥¹¥Ñ¥ó¥Ä¡Ï¡ÊÀÇ¹þ12,100±ß¡Ë¤Ï¤ªÊ¢¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥·¥§¥¤¥×¤·¡¢¼«Á³¤ÊÈþµÓ¥é¥¤¥ó¤ò±é½Ð¡£
¥µ¥¤¥º¡§M/L(¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Í¥¤¥Óー)
WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura¡Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡Ï
¡Î¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¡Ï¡ÊÀÇ¹þ18,700±ß～¡Ë¤Ï¡¢¤º¤ì¤Ë¤¯¤¤Èþ¥ー¥×¥«¥Ã¥×Àß·×¤Ç¿åÎ¦Î¾ÍÑ¡£
¥µ¥¤¥º¡§9M/11L/13L/15L(¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥ëー)
WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura¡ÎUV¥Ñー¥«ー¡Ï
¤µ¤é¤Ë¡ÎUV¥Ñー¥«ー¡Ï¡ÊÀÇ¹þ19,800±ß¡Ë¤ÏÆüº¹¤·¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¡¢³¹Êâ¤¤«¤é¥¹¥Ýー¥Ä¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§M/L(¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥µ¥Ã¥¯¥¹)
¥Ë¥Ã¥»¥óÄ´ºº♡ÌÔ½ë¤Î¤ª½Ð¤«¤±ÉÔ°Â¤È²÷Å¬¥¤¥ó¥Êー&UVÂÐºö¥¢¥¤¥Æ¥à
Î¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ê¥¾ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë
WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura¡Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡Ï
¡ÖSPORTIFF¡×¤é¤·¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤Ë¡Ö¥ï¥³ー¥ë ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¡×¤ÎÊäÀ°µ¡Ç½¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥ê¥¾ー¥È¥·ー¥ó¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤âÃå²ó¤»¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¤ò¼Â¸½¡£
¥µ¥¤¥º¡§2/4(¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥ëー¥Í¥¤¥Óー)
WACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura¡Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡Ï
¡Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¡Ï¡ÊÀÇ¹þ19,800±ß～22,000±ß¡Ë¤ä¡Î¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡Ï¡ÊÀÇ¹þ14,300±ß～16,500±ß¡Ë¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ò¼«Á³¤Ë¥«¥Ðー¡£
Á¡ºÙ¤Ê¥Ð¥ó¥À¥ÊÊÁ¤¬µ¤Ê¬¤ò¹â¤á¡¢Æî¹ñ¤Î¥Óー¥Á¤ä¥ê¥¾ー¥È¥·¥Æ¥£¤Ç²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§2/4(¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー/¥Ö¥ëー/¥Í¥¤¥Óー)
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÃíÌÜ¢ö
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î5Æü～9·î16Æü¤Þ¤Ç¡Ö¥ï¥³ー¥ë ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÀÇ¹þ22,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È±þÊç¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
ÃêÁª¤Ç¡ÖJTB¾¦ÉÊ·ô1Ëü±ßÊ¬¡×¤ä¡Ö»°±º¤ê¤µ»Ò¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ºî¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤´ò¤·¤¤µ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥ï¥³ー¥ë¡ßSPORTIFF¤Ç²Æ¤ÎÎ¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç♡
Âç¿Í½÷À¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡ÖWACOAL Swim Wear x SPORTIFF by Risako Miura¡×¤Ï¡¢¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤éÆü¾ï¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÂÎ·¿¥«¥Ðー¤ÈÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿åÎ¦Î¾ÍÑ¥¦¥§¥¢¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤â²÷Å¬¤Ë¢ö
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î²Æ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë°ìËç¤ò¥ï¥³ー¥ë ¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£