好調な経済成長を続けるフィリピン。その首都圏メトロマニラの不動産市場で、新築供給が将来的に激減する一方、住宅需要は力強く回復するという、異例の「需給ギャップ」が生まれています。なぜ、このような現象が起きているのでしょうか。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が最新データを基に、このギャップの背景にある経済構造を解き明かし、今後の市場動向と投資の好機を探ります。

経済成長を支える内需と金融緩和

アジア太平洋大学（UA&P）の最新経済見通しによると、フィリピン経済は2024年第3四半期の5.2％、2025年第2四半期の5.5％を上回り、2025年第3四半期には5.8％の成長を遂げると予測されています。この成長の背景には、インフレ率の歴史的な低水準が挙げられます。2025年7月のインフレ率は0.9％と、ほぼ6年ぶりの低水準を記録しました。これにより、消費者の購買意欲が維持され、家計消費の堅調さを後押ししています。

また、インフレ率の鈍化は、中央銀行（BSP）に金融緩和の余地を与えています。BSPは2024年8月以降に累計125ベーシスポイントの利下げを実施し、現在の政策金利は年率5.25％です。年内にさらに50ベーシスポイントの利下げが計画されており、これにより経済活動のさらなる活性化が期待されます。

一方で、米国からの関税引き上げや海外フィリピン人労働者（OFW）の送金に対する新たな課税、世界経済の減速といった外部的な逆風も存在します。特に、ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）セクターにおけるAIの浸透は、中低スキル労働者の代替リスクとして懸念されています。

住宅市場…供給減少と需要回復の交差点

メトロマニラの住宅市場は、大きな転換期を迎えています。2025年第2四半期には、約1,400戸の新築コンドミニアムが引き渡されました。しかし、パンデミック期間中の新規開発抑制の影響により、2027年から2029年の年間平均新規供給戸数はピーク時の約13,000戸から大幅に減少し、約2,000戸にとどまる見通しです。

この供給の急激な減速とは対照的に、需要は力強い回復を見せています。2025年上半期には、前年同期比34％増の7,100戸のプレビルドユニットが市場に供給され、同時に購入意欲も非常に強い状況です。購入キャンセル数（バックアウト）も前四半期から25％減少し、購入者の確度が高まっていることが示唆されています。

この「供給減少」と「需要回復」の同時進行が、メトロマニラの住宅価格を上昇基調へと押し上げています。中央銀行の利下げ政策による住宅ローンの利用拡大も、さらなる需要拡大を後押しするでしょう。

投資家が注目すべきリスクとチャンス

フィリピン経済は、内需主導の安定的な成長基調が続く可能性が高いと言えます。低インフレと金融緩和策は、さらなる経済活性化の鍵となるでしょう。

不動産市場においては、主要業務地区（CBD）の物件が依然として安定した需要を維持しています。一方で、空室率が54％と過去最高を記録した湾岸エリアなど、過剰供給のリスクがある地域には慎重な見極めが必要です。

投資家にとっては、低金利政策を背景に住宅ローン市場が活性化する今を好機と捉え、リスク分散を図った長期的なポートフォリオ形成が重要となります。デベロッパーが提供する多様な販売戦略や柔軟な支払い条件を活用し、市場の変化に素早く対応することが成功の鍵となるでしょう。

総じて、外部リスクは存在するものの、フィリピン経済は堅調な軌道にあり、特に内需と住宅市場の動向が今後の成長を牽引すると考えられます。