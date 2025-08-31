´ØÅì¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤âÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¡¡1ÅÔ5¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×È¯É½
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¤¤ç¤¦¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÅì¤Î1ÅÔ5¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤¤Î¤¦¡¢º£Ç¯1ÈÖ¤Î½ë¤µ¤È¤Ê¤ë38.5¡î¤òµÏ¿¤·¡¢ÌÔ½ëÆü¤âº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ24ÆüÌÜ¤ÈÇ¯´ÖºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¤âÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅÔ¿´¤ä²£ÉÍ»Ô¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ê¤É¤Ç37¡î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î´í¸±À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´ØÅì¤Î1ÅÔ5¸©¤Ë¡ÖÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£