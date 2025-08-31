長崎市内のオランダ坂近くにあるカフェ＆バー「Carpe Diem Cafe」には、ひらがな一文字が名前の三毛の看板猫がいる。「つ」（メス、８歳）は、店主の水口知宏さん、ママの井上里実さん夫婦の飼い猫で、店ではお客さんのアイドル的存在だ。「つ」との出会いや、名前の意味、人気ぶりなどについて、二人に聞いた。



【写真】背中に小さなハートマークがある看板猫

＊＊＊＊＊



知宏さん ８年前、自宅の庭に餌をもらいにやってきていた野良の母猫が３匹の子どもを産み、連れてきました。２匹は里親を探して引き取ってもらったのですが、残る１匹は引き取り手が見つかりませんでした。たぶんカラスに突かれたんでしょう。傷だらけで、皮膚病もひどく、そのままにしていたら、あと半日で死んでいたのではというくらい、衰弱していたんです。



知宏さん それで保護して、当時の店の片隅で世話をし始めました。病院に行き、ケガの手当てや皮膚の治療もしてもらいました。当初は僕の帽子の中で寝ていて、トイレやご飯のとき以外はずっと帽子の中にいました。ケガが治り、元気になったのは２ヶ月後くらい。当初は飼うつもりはなく、里親を探そうと思っていたのですが、世話するうちに情が移ってしまい、お客さんからも可愛がられていたので、そのままうちの子になったんです。



知宏さん 名前が「つ」という、ひらがな一文字なので「珍しいね」「なにか意味があるの？」ってよく言われます。「つ」は長崎弁で「かさぶた」のこと。保護したころ、治りかけの傷がかさぶたになっていたので、仮にそう呼んでたのですが、お客さんの間では「つーちゃん」と呼ばれて定着したので、そのままになりました。



里実さん つが来て約１年後に、現在の店に移転したのですが、この物件を借りられたのも、つのおかげなんですよ。もともとここは貸店舗ではなく、貸すつもりはなかったみたいなんですけど、当時、つによく会いにきてくれていた常連さんの一人が「ここは立地がいいから、オーナーさんに電話してみたら」と勧めてくれて。それで連絡したのがきっかけで、貸してくれることになったんです。もし、つがいなければ、こうしてここで店をしていなかったかもしれません。



里実さん この子は賢いんですよ。猫が苦手な人を察知するのが早く、猫嫌いな人には近づきません。先日来られた団体の方々は、みなさん猫好きだったので、たくさん可愛がられていました。インバウンドの方々からも「She’s so cute!」などと、つは大人気です。



里実さん 常連さんの中には、来店したときにあげるチュールをキープしてる方もいます（笑）。近くに女子大があるので、学生たちが店の前を通るとき、つは窓際のカウンターに座って通学を見守っています。「おはよう」「また明日ね」って学生たちが声をかけてくれるのが聞こえてきます。「この子、つっていう名前なんですよ」と、観光の方にうちの店を勧めてくれることもあり、嬉しいです。



里実さん 長崎は尻尾が曲がった「尾曲がり猫」が有名ですが、つもかぎ尻尾です。「尾曲がり猫は幸運をひっかけてきてくれるよ」と教えてくれた方がいましたが、まさにその通り。「猫がいると聞いて来ました」という方も多く、この子のおかげで数えきれないほどの出会いがありました。まさかこんなに幸せを運んできてくれるとは、当初は思ってもいなかったですし、つと一緒にいると心が落ち着くので、つには本当に感謝の日々なんです。



【店名】カフェ＆バー「Carpe Diem Cafe」



【住所】長崎市東山手町1-4 第2オーチ東山手1F



【インスタグラム】＠mizu_carpe_diem_cafe



（まいどなニュース特約・西松 宏）