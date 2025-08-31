元乃木坂「若月佑美」が愛車の「イカツい“バイク”」公開！ 嬉しすぎた「赤いカワサキ」どんなモデル？

元乃木坂「若月佑美」が、新型バイクを購入！

アイドルグループ乃木坂46の元メンバーで、現在女優として活躍する若月佑美さんがカワサキの公式YouTubeに出演。

初めての愛車を迎え入れ、ツーリングする様子が2025年8月7日に公開されました。どのような内容なのでしょうか。

若月佑美さんのイカツイバイクはどんなモデル？（Photo：時事）

【動画】超カッコイイ！ 「若月佑美」×「イカツい“バイク”」を動画で見る！

さっそく動画冒頭では、「今日はですね、なんと私、人生初のマイバイクを購入するという事で」と意気込み。というのも、今年2025年の2月に普通自動二輪免許を取得したという若月さん。

もともとカワサキのバイクを検討していたそうで、「今回密着していただくことになりました」と笑顔で嬉しそうに話す姿が印象的です。

さっそく店舗へ向かうと、まず展示されていたのはアメリカンクルーザーバイク「ELIMINATOR（エリミネーター）」の特別モデルである「ELIMINATOR PLAZA EDITION（エリミネーター プラザ エディション）」。

若月さんは「ずっとエリミネーター見ていて」「私ヘルメットが赤なんですよ。赤黒が入ってるバイクいいなあと思ってて」と気に入った様子。

実際に車両にまたがる場面も映され、「あぁ〜かっこいいですね」と言葉を漏らし悩ませる様子を見せていました。

その後動画では「決めました」「安心とカッコ良さ、どっちも兼ね備えているエリミネーターにしようかなと思います」と無事購入するバイクが決定。

それから動画では3週間後に納車日を迎え、若月さんは「私のエリミネーター（エリミちゃん）が納車されたということで」「早速ご対面したいと思います」とワクワクした様子を見せます。

さっそく車両と対面し、担当者に説明を受けた後、「これ私乗って帰っていいんですか？」「あー！嬉しい！ありがとうございます」と笑顔で語り、場所を変えてツーリングする目的地へ。

千葉県「道の駅グリーンファーム館山」へ到着すると、「今日はここから南の方へ」「海を見に行こうかなと思います」と語り、若月さんは専用ウェアに着替え、さっそくバイクを走らせ、ツーリング開始。

「すごーい！めっちゃ気持ちいい」「めちゃくちゃ走りやすい」「わたし、ど初心者なんですけどほんとに助けられてますね」など、走りやすさについて語る場面もありました。

無事、初めてのツーリングを終えた若月さんは「最高でした！」「これからたくさんいろんなところに旅できたらいいなと思っています」と笑顔で動画を締めくくりました。

動画を見たユーザーからは「納車おめでとうございます」「グッドチョイスですね」「若月さんエリミネーター似合いますね」「素敵な色のエリミですね」「初バイク、おめでとうございます」など多くの祝福の声が寄せられていました。

※ ※ ※

若月さんが購入したエリミネーター プラザ エディションは、2025年7月15日に発売されたばかりの特別モデル。

従来の水平基調の造形や、伸びやかなロー＆ロングフォルム、扱いやすいハンドリングを備えたエリミネーターの良さはそのままに、カワサキプラザ専用モデルとして登場しました。

外観にはメタリックインペリアルレッド×エボニーという専用カラーを採用。

またミツバサンコーワ製GPS対応型前後ドライブレコーダーとUSB Type-C電源ソケットを装備するなど実用性も兼ね備えています。

エンジンには扱いやすい398cc並列2気筒エンジンを搭載。

このほかゆったりとしたライディングポジションはそのままに、市街地はもちろん郊外へのロングツーリングも可能にしたモーターサイクルの楽しさを掻き立てる1台。

なお、車両価格（消費税込）は91万3000円と案内されています。