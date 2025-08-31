シンガー・ソングライターのあいみょん（30）が、30日放送のTBS系「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・25）に出演。上京する際に聴いた思い出の曲を明かした。

この日は、嵐・松本潤とスペシャル対談。メジャーデビュー10年目とあいみょんと、芸能生活30年目の松本潤は、主演ドラマ「19番目のカルテ」の主題歌をあいみょんが担当したことで今回初の対談企画となった。

「昨日の晩から震えています」と怖々語ったあいみょんは「小さい頃から（嵐の曲を）聴いていましたし、きょうも来ながら聴いてきた」と告白した。

さらに、19歳で上京する時にも聴いていたといい「夜中に西宮を出て、朝6時ぐらいに東京に着いたんですが、その時にずっと『GUTS！』を聴いていたんです」と、2014年リリースの嵐の名曲を明かした。

「ずっと繰り返して聴いて、ちょっとダンスを覚えちゃおうかなって」というほど、あいみょんには思い出の曲。これには松本も「凄くない？」と驚き、「あいみょんが東京に入ってくるときに、嵐を聴いていたんだよ」と信じられない様子だった。