ÇîÂ¿¿Í·Á»Õ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÍÅ²ø¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦100ºîÉÊ¤¬¥º¥é¥ê¡¡»Ä½ë¤ËÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ
ÉáÃÊ¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÇîÂ¿¿Í·Á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¤ÇÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡ÖÍÅ²ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¤Ï¤«¤¿ÅÁÅý¹©·Ý´Û¤Ç¤Ï³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂè½½°ì³¦ÇîÂ¿¿Í·ÁÍÅ²øÅ¸¡×¤Ç¤¹¡£
»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÎÃ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Ç11²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¢£È¬ÌÚºÚ·î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÂç¤¤Ê¥«¥Ã¥Ñ¤Î¾å¤Ë¡¢ÊñÂÓ¤ò´¬¤¤¤¿¥«¥Ã¥Ñ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Î¿·ºî¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ïåËâ¡Ê¤¨¤ó¤Þ¡ËÂç²¦¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÇîÂ¿¿Í·Á¤Ç¤¹¡£¹â¤µ¤Ï40¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢ÀÄ¤¤³¨¤Î¶ñ¤Î¾å¤Ë¶âÊ´¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¸ü¤ß¤äÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëºÙ¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È¬ÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÍÅ²ø¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Æ°Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÍÅ²ø¤ä¡¢¼ë¿§¤Î³¨¤Î¶ñ¤Ç¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¦É½¾ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¾®¤Å¤Á¤Ë¶â¤Ñ¤¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÀÖµ´¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ºîÉ÷¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢30Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¤ÎÇîÂ¿¿Í·Á»Õ¤ÎÍ»Ö¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£ºî¤ê¼ê¤âÉáÃÊ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÇîÂ¿¿Í·Áºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇîÂ¿¿Í·ÁÅÁÅý¹©·Ý»Î¡¦³á¸¶ÀµÆó¤µ¤ó
¡ÖÉáÄÌ¡¢ÇîÂ¿¿Í·Á¤òºî¤ë»þ¡¢ÂçÂÎ¤½¤Î¿Í¤ÎÇîÂ¿¿Í·Á¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È·è¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÁ´¤¯Ìµ»ë¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬ÇîÂ¿¿Í·Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤òÉ½¤·¤¿ÍÅ²ø¤È¤«µ´¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡×
Å¸¼¨²ñ¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢9·î2Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤ÏÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯8·î28Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷