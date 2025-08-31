

イギリス・ロンドン発のスタートアップ「Nothing（ナッシング）」が、デジタル製品界隈で注目されている（提供：Nothing）

イギリス・ロンドン発のスタートアップ「Nothing（ナッシング）」が、日本の消費者の目にも入るようになったのは昨年ぐらいから。スマートフォンを主力製品としているが、スマートウォッチとワイヤレスイヤホン市場では、大手ブランドに比肩する存在感を早くも見せはじめている。

主力のスマートフォンで、はじめてのフラッグシップモデル「Phone (3)」と、ワイヤレスヘッドフォン「Headphone (1)」を発売。直販のみならず、携帯電話キャリア（楽天モバイル）からの販売も始まる。

一部のマニア向けブランドだった同社製品が、一般消費者に広がりを見せるかどうかに注目が集まる。

透明パネルを多用した独自のデザイン

まだ活動開始から4年ほどしか経過していないというのに、このベンチャー企業が生み出す製品には“ブランド”と言って差し支えないパワーが生まれ始めている。その背景にあるのは、彼ら自身が掲げる企業コンセプトだ。

Nothingは2020年にOnePlusというスマートフォンメーカーの共同創業者カール・ペイ氏が設立したテクノロジー製品のベンチャーだ。同社は、「テクノロジーを再び楽しいものにする」というビジョンを掲げ、スペック競争に偏重して“画一化”が進むスマートフォン市場において、デザインと使いやすさ、利用スタイルの提案性に焦点を当てた戦略を展開している。



Nothingを設立したカール・ペイ氏（右）（筆者撮影）

透明パネルを多用した独自のデザイン言語は、元ダイソンのデザイナーが生み出したもので、このブランドの特徴ともなっている。米TIME誌の「Best Inventions」に選出されるなど、立ち上げ初期から特別な存在だった彼らは、創業から4年でスマートフォンやオーディオなどのデバイスを累計700万台以上販売し、総売上は10億ドルを超える規模まで成長した。



透明パネルを多用した独自のデザイン言語はブランドの特徴となっている（筆者撮影）

これは小規模スタートアップとして異例の躍進だ。同時期にスマートフォン市場に参入したスタートアップがブランド化に苦戦する中、Nothingは“過去10年でスマートフォンビジネスを拡大できた唯一のスタートアップ”とも評される。

企業の構造もユニークで、創業当初からブランドコンセプトに共鳴するファンとのコミュニティを重視。8000人以上のファンがコミュニティに参加し、少額ながら投資を行って株主となっている。コミュニティの代表者は取締役会にも出席し、コンセプトや今後のビジョンに関して発言権を持つ。

このような独自の体制によってユーザーの声を直接取り込んでいくコミュニティ主導のアプローチは、Nothingのユニークなブランド文化を支える極めて重要なピースだ。

停滞するガジェット市場への挑戦

かつては、テクノロジーが我々のライフスタイルをどこまで変えていくのか、新しい製品が発表されるたびにワクワクしていた人も多かったのではないだろうか。しかし、その感覚はとりわけハードウェア製品の世界において希薄になっている。

Nothing Japan代表の黒住吉郎氏はソニー、アップルなどで多くのテクノロジー製品を手掛けてきたが、近年は「どのプロダクトも似たり寄ったりのデザインでだんだんつまらないものになった。ユーザーは正直で、かつて1年だった買い換えサイクルがいつの間にか3年になっている」と指摘する。

スマートフォンはテクノロジーを通じて新たな体験を得るデバイスではなく、SNSを通じて情報に接するための機械となり、本来もたらしていたはずの積極性や創造性は失われつつある。

そんな失われたワクワク感を取り戻すため、Nothingは「10メートル離れていても一目でNothingと分かるデザイン」や「デザイン思考をソフトウェアにも持ち込む」ことを理念に掲げてブランドコンセプトを練り上げた。

実際、透明な背面や遊び心のある光るインターフェイスなど、Nothingの製品は遠目にも他社と一線を画す個性的なデザインを持っている。ハードウェアだけでなくソフトウェアの面でも洗練を追求し、Androidベースの独自OSにはドット絵調のフォントやアイコン、スムーズなアニメーションなどNothingならではのUI/UXが盛り込まれている。

例えば、初代スマートフォンPhone (1)から採用された背面の「Glyphインターフェイス」は、透明な背面内部に配置した発光パターンで通知や充電状況を伝えるユニークな仕掛けだった。最新モデルではそれが円形ミニLEDディスプレイを用いた「Glyphマトリックス」へと進化し、ドット絵風のアイコンで着信相手やタイマー残り時間、Uberの到着予定など様々な情報を表現する。

スマートフォンを裏返して画面を伏せるとGlyphがほんのりと“通知”を伝えることで画面を常に見る必要を減らし、デジタルに浸った身体をデトックスする。単に最新技術を追い求めるのではなく、ユーザーの生活に溶け込むことを重視した設計という点でユニークな存在だ。

最新機種の価格を競合と比較してみる！

今回発売されたPhone (3)は、ミドルクラスが中心だった同社としては初めての本格フラッグシップモデルだ。主要スペックは以下の通り。

基本性能

- プロセッサー: Snapdragon 8S Gen4（前世代比CPU性能33%向上）

- ディスプレイ: 6.77インチ AMOLED（ピーク輝度4500ニト）

- カメラ: 50MP超広角＋50MP広角＋50MP望遠のトリプル構成（最大30倍ズーム対応）

- バッテリー: 5150mAh（65W急速充電、15Wワイヤレス充電）

- 防塵防水: IP68

- 日本向け機能: FeliCa（おサイフケータイ）、eSIM対応

楽天モバイルでの販売価格は256GBモデルが11万9900円、512GBモデルが13万8900円。

同クラスの競合機種と比較すると：

- Samsung Galaxy S24: 約15万円〜18万円

- Google Pixel 8 Pro: 約13万円〜16万円

- iPhone 15: 約12万円〜17万円

Phone (3)は機能性を保ちながら価格を抑えており、コストパフォーマンスに優れた位置づけだ。楽天モバイルの端末購入プログラムを併用すれば実質2年間で月額約1500円になり、プレミアムクラスの製品としては手を出しやすい価格設定となっている。

独自機能「Essential Space」もライフスタイルに密着したAI機能の応用で、新興メーカーとしては高い完成度をもつ。

側面の専用ボタンから呼び出すアシスタント機能で、AIアシスタントと画面のスクリーンショット、音声メモ、写真などのワンタッチ記録を組み合わせた機能となる。ボタンひとつでこれらを記憶した上で、デバイス内AIが内容を解析して自動でタイトル付けや要約、分類を行う。

例えばWebで見つけたイベント情報を保存すれば、AIが開催日やチケット発売日を理解してToDoリスト化し、適切なタイミングで再通知するといったエージェント的な機能を実現している。

さらに「Flip to Record」機能では、本体を裏返してEssential Keyを押すだけで会議や講義の音声を録音し、AIが自動で文字起こしと要約を実行。

同様にEssential Spaceの中に履歴として刻まれていく。

3万9800円のヘッドフォンはコスパ抜群？

同時発売されたHeadphone (1)は、すでに日本市場で存在感を出し始めている同社のオーディオ戦略における重要な一手だ。3万9800円という価格設定は、同程度のスペックを持つ競合製品と比較して大胆な価格戦略を示している。

もちろん、オーディオ製品はデザインや機能だけではなく、音質が極めて重要だ。とはいえ、高いデザイン性や機能を誇りつつ競合の半額近い設定は、大きな注目を集めるだろう。

英スピーカーメーカーとして老舗のKEFと共同開発した音響設計、8.9mm厚の高剛性ニッケル被膜振動板を採用する。やや保守的な音質ではあるが、音量調整用の「ローラー」ボタン、曲送り用の「パドル」など、物理的な操作は触覚だけで識別できるように配慮するなど、間違えやすいタッチ操作の煩わしさを解消し、音楽鑑賞への没入感を高める狙いがある。

なぜ“かつてのApple”を想起させるのか？

Nothingはガジェット好き、あるいはテクノロジー製品を扱うプレス関係者の間で「いまもっともApple的」だと評されることもある。筆者も最初に感じたのは、まさに“かつてのAppleのよう”という感覚だ。

もっとも、見た目のデザインに関して似ていると指摘しているわけではない。その思想やアプローチがかつてのAppleを彷彿とさせ、かつてのAppleが思考していた方向性を「再翻訳」しているかのように感じる。

現在でこそAppleは世界有数の巨大企業となり最新テクノロジーの権化のように見られがちだが、スティーブ・ジョブズ氏の復帰前後には身売りが避けられないと言われた時期もあった。当時、落ち込んでいたAppleが復活していく過程で、彼らは「最新テクノロジーそのものを追いかける」のではなく「最新テクノロジーで何をするか」にフォーカスしていた。

例えば初代iPhoneでは、Apple自身がマルチタッチ対応のタッチパネル技術を発明したわけではない。実用間近だったマルチタッチ技術にいち早く注目し、その実用化において洗練されたUI（ピンチやスワイプ操作など）の開発を行い、ハードウェアとOSに統合して誰もが直感的に使える製品として世に送り出した。

Appleは先端テクノロジーに投資を行うのではなく、実現間近の技術に投資し、先端技術の「実用化・商品化」で大きな成果を挙げた。テクノロジーを分かりやすく使いやすい形で生活者に提供する、つまり先端技術を一般ユーザー向けに“翻訳”する力でトップ企業へと復権した。

これはまさにNothingが目指す方向性と共通している。Nothingの作るスマートフォンが備えるGlyphインターフェイスは、画面表示に縛られないよう伏せて机の上に置きつつも、ほんのりと状況をユーザーに知らせる仕掛けだ。

スマートフォン搭載機能のトレンドでもあるAIに関しても、独自のEssential Spaceで、日々の利用シーンで様々な記録を行っていき、そこで得られた音声、文書、画面、写真、動画などの情報を整理し、さらにはそこからアクションプラン提示までをAIでサポートする。

また新型ヘッドホンでは、タッチ操作などを廃し、ダイヤルやスイッチなど物理的な操作系をレトロチックにデザインし、音楽鑑賞に没入できる楽しさを演出している。

いずれも先進的技術を押し出すよりも、テクノロジーを起点に体験価値へと変換し、また価格面でも手が届く価格帯に落とし込むことに力を込めている。

Appleとは異なる“ファンとの関係”

コミュニティを巻き込んだモノづくりという点でも、かつてのAppleとの類似を感じる。往年のAppleファンが、自分たちの夢をかなえてくれる唯一のブランドとして熱狂的支持で黎明期を支えたように、Nothingを支えているのも製品リリース前からオンラインコミュニティに参加しているコミュニティメンバーだ。

異なるのは、このコミュニティを実にシステマチックに構築していること。ひとりひとりが株主としてコミュニティに参加し、資金調達するマイクロファンディングを組み込んだファンとのユニークな関係性を築くことに成功している。

コミュニティ向けには、壁紙やパッケージデザイン、製品カラーなどの限定版を公募により製品化する試みも行われるなど、ユーザー共創型ブランドとしての先端を歩んでいる。

形としてのコミュニティではなく、実際にブランドづくりに参加できる体制が、参加者たちのロイヤルティを高めると同時に、ブランドストーリーそのものを盛り上げる効果をもたらしている。

Nothing製品は発売のたびにガジェット好きの間で話題をさらい、「今度はどんな驚きがあるのか」と期待させるワクワク感の演出に成功している。製品発表イベントには、そうしたコミュニティを通じてファンが詰めかけ、NothingのDiscordコミュニティは日に日に拡大している。

総じてNothingは、ハードウェアスペック至上主義とは一線を画した、デザイン・UI・ユーザー体験で勝負する新世代のチャレンジャーだ。だからこそ「いまもっともApple的」だと評されるのだろう。

日本市場における課題とは

Nothingは新たに発表されたPhone (3)とHeadphone (1)で、特にスマートフォンについては日本市場向けにFeliCa（おサイフケータイ）対応を実現するなど、日本市場の開拓に本腰を入れている。

ペイ氏によれば、Nothing公式サイトへの国別アクセス数で日本はインド、アメリカに次いで3位に入るなど熱心な支持層が存在しているという。参入当初はオンライン直販や一部量販店・MVNO中心の緩やかな立ち上げだったが、今年に入って楽天モバイルを通じて2025年4月にミッドレンジモデルのPhone (3a)、8月にフラッグシップPhone (3)が発売されることになった。

黒住氏は「楽天のアプローチはディスラプティブな（常識や慣習にとらわれない）もので、我々と同様に新しいことへと挑戦しているので共鳴した」と楽天モバイルとの提携について説明している。

しかし、日本市場での本格的な成功には、まだいくつかの課題がある。最も大きいのは一般消費者の認知度の低さだ。現在のNothing支持層は主にテクノロジー愛好家や先進的なガジェット好きに限定されており、一般の消費者層への浸透は限定的だ。

Phone (3)は楽天モバイル全店舗で取り扱われる予定だが、楽天モバイル自体の市場シェアが約3%程度であることを考えると、大手キャリア3社（NTTドコモ、au、ソフトバンク）での取り扱いが今後の成長の鍵を握る。

デザインやコンセプトのユニークさを武器に、現在は一部のガジェット好きにとどまるブランド認知を一般消費者にまで拡大できれば、次のステップへの道筋が見えてくるだろう。



ブランド認知を一般消費者にまで拡大できるかが今後のカギになる（筆者撮影）

