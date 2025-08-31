Ｂ１レバンガ北海道は３０日、２０２５―２６年シーズン開幕に向けた「ＴＩＰ ＯＦＦイベント」を札幌市の赤レンガテラス内で行った。サイドに、頭文字「Ｌ」をモチーフにした模様が入れられた新ユニホーム（ホーム用）を初お披露目。１０月４日に迫った開幕に向けて選手らが意気込みを語った。

新指揮官のトーステン・ロイブルＨＣ（５３）と今季所属の１３人がそろってファンの前に登場するのはこの日が初めて。真新しいユニホームを身にまとった選手は、会場を埋め尽くしたファンから盛大な拍手で迎えられた。

イベント内では、全選手が今季の目標を色紙に記し、発表した。新加入で、日本代表のＳＧ富永啓生（２４）は「ＣＳ出場」と記し、「一人一人のことを知って、チームケミストリーを高めていきたい。すごくシーズン開幕が楽しみ」とＢリーグデビューを心待ちにしていた。

９月６日からプレシーズンマッチが行われ、いよいよ開幕へのカウントダウンが始まる。昨季主将を務めたＰＧ島谷怜（２５）は「本当に素晴らしいメンバーがそろっている。１０月の開幕を楽しみにしてもらえたら」とファンに呼びかけた。