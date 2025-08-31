中川翔子のインスタグラム（＠ｓｈｏｋｏ５５ｍｍｔｓ）より

写真拡大

　双子を妊娠中のタレント・中川翔子が世界的スターとの奇跡のショットを披露した

　中川は３１日までに自身のインスタグラムを更新。「わーーー！！信じられないミラクルが叶いました　神ファンサ！！なんと！！ジャッキーチェン様にお会いできました！　ジャッキーチェン様が！お腹撫（な）でてくださった！」と記し、世界的ヒットを記録した映画「ベスト・キッド」シリーズの最新作「ベスト・キッド：レジェンズ」の舞台あいさつのため来日しているアクション俳優のジャッキー・チェンが、中川のおなかに手を当てている写真をアップ。

　中川は「うわーー嬉しい！最強すぎる、ずーっと神様！！　世界中の人の人生を輝く方へ変えてくれたレジェンド　ジャッキーは本当に優しい！１１回も舞台あいさつをこなし、みんなに優しい　覚えていていただけて、最後はおなかにハートの投げキッスまでしてくれました！生きててよかった　一生忘れないです今日のこと」と大興奮。

　「最高すぎる、待ち受けにしました」「日本にまた来日してくださりありがとうございますジャッキーチェン様！」「なかなか外出できない日々、今日のミラクルのために久しぶりに外出しました　一生の記念になりました　嬉しかった本当に嬉しかった　ありがとうございます」「いつか双子に見せようと思います今日の写真！」と喜びをつづった。

　この投稿には、「すごーい素晴らしい　赤ちゃん達も奇跡ですね」「ビックリ　まさしく神の手」「安産間違いなし！」「私も泣きそうになっちゃいました…良かったですね　きっと強い子達が生まれて来ますよ」「神の子決定」「え、凄すぎるミラクル！」「神降臨」などのコメントが寄せられた。