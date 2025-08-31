双子を妊娠中のタレント・中川翔子が世界的スターとの奇跡のショットを披露した

中川は３１日までに自身のインスタグラムを更新。「わーーー！！信じられないミラクルが叶いました 神ファンサ！！なんと！！ジャッキーチェン様にお会いできました！ ジャッキーチェン様が！お腹撫（な）でてくださった！」と記し、世界的ヒットを記録した映画「ベスト・キッド」シリーズの最新作「ベスト・キッド：レジェンズ」の舞台あいさつのため来日しているアクション俳優のジャッキー・チェンが、中川のおなかに手を当てている写真をアップ。

中川は「うわーー嬉しい！最強すぎる、ずーっと神様！！ 世界中の人の人生を輝く方へ変えてくれたレジェンド ジャッキーは本当に優しい！１１回も舞台あいさつをこなし、みんなに優しい 覚えていていただけて、最後はおなかにハートの投げキッスまでしてくれました！生きててよかった 一生忘れないです今日のこと」と大興奮。

「最高すぎる、待ち受けにしました」「日本にまた来日してくださりありがとうございますジャッキーチェン様！」「なかなか外出できない日々、今日のミラクルのために久しぶりに外出しました 一生の記念になりました 嬉しかった本当に嬉しかった ありがとうございます」「いつか双子に見せようと思います今日の写真！」と喜びをつづった。

この投稿には、「すごーい素晴らしい 赤ちゃん達も奇跡ですね」「ビックリ まさしく神の手」「安産間違いなし！」「私も泣きそうになっちゃいました…良かったですね きっと強い子達が生まれて来ますよ」「神の子決定」「え、凄すぎるミラクル！」「神降臨」などのコメントが寄せられた。