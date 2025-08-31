◆高校野球秋季大会静岡県予選 ▽敗者復活戦 島田工５―１遠江総合（３０日・磐田球場）

敗者復活戦と上位決定戦の計１３試合が行われ、県大会に出場する４０校が出そろった。島田工は遠江総合に５―１で逆転勝利し、１９６２年の創部から６４年目で初の秋季県大会出場を決めた。今夏を経験した今村陽成投手、高塚誠翔主将（ともに２年）のバッテリーを中心に１失点での完投勝利を収めた。浜松商は湖西に８―１の８回コールド勝ちを収め、３年連続の県切符を獲得した。県大会の抽選会は９月８日に行われ、１３日に開幕する。

＊＊＊＊

島田工が、ついに歴史を塗り替えた。９回２死無走者の場面、今村陽が最後の打者を右飛に打ち取ると、マウンド上で「よっしゃ」と力強く叫んだ。わずか７９球で５安打１失点、無四球３三振とエースの投球を披露。「自分は捕手のミットゾーンに投げ込むだけでした」。信頼する女房役・高塚への感謝の気持ちがあふれた。

好リードを見せた高塚は、０―１の４回先頭で左前打を放って同点への足がかりをつくった。３安打と打撃でも試合の流れを引き寄せ、「自分たちは県大会出場を目標にしてきた。とにかく勝ててうれしい」と喜んだ。

就任１０年目となる中村匠監督（４３）は「やっと（歴史の扉が）開かれた。言いたいことはありますが、選手は粘り強くやってくれた」と声を震わせた。春は２０１８年に県初出場へと導いており、今年も４度目の出場を果たしていた。指揮官は今夏は初戦で敗れたものの、手応えを感じており、「（スタメンで）経験を積んだバッテリーの存在が大きい」と快挙達成の理由を分析した。

主将でもある高塚は、２４日の代表決定戦・浜松城北工戦で２―８と敗れ、崖っぷちに立った際、チームメートに厳しい言葉をかけた。指揮官は「チームを変える意識で１週間、嫌われ役を買って出るようなことをやり始めた」と目を細める。この日、５回２死二塁から勝ち越し打を放つなど３安打の活躍を見せた１番の石川幹太中堅手（１年）は、「外野守備での声出しを指摘され、意識が変わった」と感謝した。

第１目標をかなえた高塚は、県大会に向けて「声出しや雰囲気などで反省点がたくさんあるので、県でも勝てるチームづくりをしていきたい」と意気込む。創部６４年目で初めて臨む秋の県大会でさらに歴史を塗り替える。

（伊藤 明日香）

〇…浜松商は湖西に８−１（８回コールド）。山内瑛太三塁手（２年）が、３回１死満塁から左中間を破る走者一掃の適時三塁打を放つなど４打点。８回コールド勝利に貢献した。４回戦まで勝ち進んだ今夏は１番として臨んだが、ミート力を評価され、途中から３番を任された。新チームでも中軸を担い「走者がいる時に自分がかえせるかが勝利につながる」と責任を背負う。力が入りすぎた時もあったが、練習を重ねて得た自信を県大会でも発揮する。

〇…浜松学院興誠は磐田農に６−３。門倉真治朗遊撃手（２年）が、２点差に詰め寄られて迎えた９回１死の場面で左越えソロ。浜松開誠館との代表決定戦に続く２戦連発で、１０年ぶりの県大会出場を後押しした。１８０センチの大型ショートは、今夏、甲子園に出場した聖隷クリストファーの江成大和外野手（２年）とは中学時代のチームメート。「県大会に出場するから、待っとけよ」と連絡した。昨秋は門倉が投手として１打席対戦していたが、新チームからは同じ野手として「打ち勝ちたい」と燃えている。