◇ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５ 日本５７―１５カナダ（３０日、ユアテックスタジアム仙台）

１次リーグＢ組で、世界ランク１３位の日本が同２４位のカナダとの初戦に臨み、５７―１５で勝利した。ロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）が、戦後最年少となる２３歳４か月で代表主将デビュー。前半３８分に勝ち越しトライを挙げるなど、チームの計８トライでの大勝に貢献した。１９年以来の優勝を目指す日本の次戦は、９月６日に米カリフォルニア州サクラメントで米国と対戦する。

重苦しいスタジアムの雰囲気を、新主将が吹き飛ばした。続けての反則からのイエローカードで、１人少ない１０―１０の前半３８分。敵トライエリア前でボールを持ったディアンズが突進、勝ち越しトライを挙げた。「チームとしていいアタックができた」。戦後では最年少、２３歳のキャプテンが後半６トライの起爆剤となった。

Ｗ杯２大会、７月のウェールズ戦でも主将を務めたＦＷリーチ・マイケル（ＢＬ東京）と同じニュージーランド出身。先輩が不在のシリーズで、２７年Ｗ杯を見据えエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）からフッカー原田衛と共同主将を任された。「フィールドで引っ張る」と臨み、苦しんだ前半の後には「ワンチーム、全員のためにプレーをしないといけない」と鼓舞。指揮官は「素晴らしい働きをしてくれた」と称賛し「リーチみたいな、それ以上の主将になる素質を持っている」と期待値を上積みした。

１９年以来の優勝を目指す今大会。プレーオフに進めば強豪フィジーらとの対戦も見込まれ、前半のようなミス、反則の繰り返しは命取りとなる。「後半に修正できたことは良かった」と主将。一戦一戦を成長の糧とする。（大谷 翔太）

◆パシフィックネーションズカップ 国際統括団体ワールドラグビー公認の国際大会。環太平洋地域のティア２に振り分けられる中堅国の強化と発展を目的に、０６年に日本などの５か国で開始。２４年大会から方式が変わり、日本、カナダ、フィジー、サモア、トンガ、米国が参加。Ａ、Ｂ組に分かれて総当たりの１次リーグを行い、上位２チームが準決勝、下位１チームは５位決定戦へ。過去の優勝はフィジーが７回、サモアが４回、日本は１１、１４、１９年の３回。

◇日本代表の今後 １次リーグＢ組でカナダ、米国と戦い、上位２チームに入れば９月１５日の準決勝に進む。決勝は同２１日で、いずれも米国で開催。