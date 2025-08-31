◇バドミントン 世界選手権 第６日（３０日、パリ）

女子ダブルス準決勝が行われ、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク３位の志田千陽（２８）、松山奈未（２７）組＝再春館製薬所＝は、同２位のパーリー・タン、ムラリタラン・ティナア（マレーシア）組に１―２で逆転で敗れた。今大会限りでペアを解消するため最後の試合となり、メダルは銅で確定した。

＊＊＊＊＊

１歳違いのシダマツは志田が秋田、松山が福岡出身。性格も「全然違う」というが、最初から波長があった。出会いは志田が高１、松山が中３のジュニア代表合宿。ベンチで人見知りの松山に、おしゃべりな志田が「ねえ、緊張した？ タメ口でいいよ」と話しかけ「ちい」「なみ」と呼び合う友達から始まった。

コート外で行動を共にするペアは少ないが、シダマツは海外遠征も同部屋。志田が「聞いて〜」と、部屋で乃木坂４６の新曲をエンドレスに流しても「私も知識がついてきてちょっと詳しくなった」と松山はストレスなく居心地が良かったという。

１７年、松山は「志田と組めるか分からない」と言われながら「機会があるなら」と志田のいる再春館製薬所に進むことを選び、シダマツは本格始動した。武器は、松山を軸にした「速い攻撃」。志田が「松山のスピードのある攻撃は世界でトップ。私にはできない」と認め、バレエをしていた柔軟性を生かして広く動き、後衛から好機を作って前衛の松山が決める。「自由に動けるのは絶対にカバーしてくれるから」と固い信頼関係ができあがった。

昨夏のパリ五輪直後のジャパン・オープン。準々決勝敗退後、会場で松山が体調を崩した際、志田が所属スタッフに連絡して状況を説明し、１人で報道対応した。普段も１つ年上の志田から話し出すため、最初は積極的な印象だったが、自分のペースを大事にする松山を思っての振る舞いだと知った。松山の「志田さんとじゃなかったら、ここまで来られなかった」との言葉に２人の絆を感じた。

世界ランクは日本勢最高３位で試合会場でファン交流会を開催すれば、来場が多く規制がかかるほど大人気。名実ともにトップのペアは惜しまれつつ、それぞれの道を進む。（宮下 京香）