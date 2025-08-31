◆木下アビエル神奈川 主将の平野美宇

卓球「ノジマＴリーグ」オフィシャルパートナーのスポーツ報知では月に一度、男女１２チームの話題をお届けする「ＴリーグＮＥＷＳ」をスタート。初回は女子の木下アビエル神奈川。主将を務める女子団体で五輪２大会連続銀メダルの平野美宇（２５）が、開幕前に参戦した中国超級リーグで受けた刺激や２季連続３度目の優勝への思いを語った。

× × × ×

昨季優勝のご褒美に、韓国旅行でオフを満喫した。「韓国ではみんなでサムギョプサルを食べたり、美容のお店にも行った。楽しくて、優勝した実感が沸いてきた。また（Ｖ旅行に）行きたい」。優勝の味をしめ、今季の目標に「二連覇」と迷いなく色紙に書き込んだ。

課題はチーム力という。昨季までは、中沢鋭前監督（４５）を含めてＪＯＣエリートアカデミー時代から知る選手が多かった。王子嘉樹監督（４１）の新体制の今季は、牛嶋星羅（２７）、元世界ランク１位の朱雨玲（マカオ）ら９人中４人が新加入。「人見知り」という平野だが「団体戦はチームワークも大切。自分から話しかけたい。シーズンの中で意思疎通できるチームにしたい」と積極的に歩み寄る。

５月の世界卓球個人戦の女子シングルスは２回戦で敗退し、その後「落ち込んだ」。その３日後。長年、師事する中国人の張成氏を通じて超級リーグの深圳大学から連絡が来た。「１人足りないので『どう？』って。正直迷ったけど、こんな機会はないと思って」と意を決して、１６年以来の参戦を決めた。世界女王・孫穎莎とダブルスを組む前日は「涙が出るほど緊張した」という。その時に、孫から「（愛称の）シャシャちゃんって呼んで。緊張しなくていい」と声をかけられ「『様』と呼ぶつもりだったけど、優しくてうれしかった」。声がけをされる側の気持ちを痛感した。

休日には深圳大学の同４位・蒯曼らがマンゴーヨーグルトを買って部屋に届けてくれる。代表ではライバル。しかし、チームメートとの卓球が「本当に楽しかった」と原点を思い出した。

神奈川はホームで２連勝し、ここまで２勝１敗の勝ち点７で２位。「強い選手がそろっているので、コミュニケーションを取って、いいチームにできるよう頑張ります」。一回り大きくなった平野が引っ張る。（宮下 京香）

〇…神奈川は今季から新たな試みとして「ＴｉｋＴｏｋ」を始めた。平野主将は「卓球はシニア層の方に多く見に来ていただいている。動画をよく見る若い方にもぜひ見に来てほしいなと思って」とファン層拡大に意欲。「例えば今後、（規定があるのは承知で）ベンチからなどチームならではの画角で動画を届けられたら面白いと思う」とアイデアを披露した。