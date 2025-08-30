暗闇のなかでぼんやりと照らす光。幻想的で、温かみもありますよね。あのホッとする光を、癒しの観葉植物とセットにできたらどうでしょう。

暗闇でぼんやりと光る多肉植物、商品化されるかもしれません。

蓄光顔料を注入

暗闇で光る植物の研究は、今にはじまったことではありません。が、今まで主に研究・実験で使われてきたのは、植物の遺伝子を人工的に操作して光らせようというやり方でした。

一方で、今回の研究はもっとシンプルかつ直接的に、植物の葉っぱに蓄光顔料を注入しちゃえ！という方法。蓄光顔料とは、暗闇で光る星のシールでお馴染みのアレです。明るい間に光を吸収して、暗くなったらぼんやり光るやつ。

この方法は、遺伝子操作よりずっと低コストな上に、少なくとも現時点で植物の発達に影響はないといいます。

また、最大のメリットは、光の色を選べること！ 注入する蓄光顔料の種類によって、光の色は緑、赤、青と変えることができます。

研究論文を率いた華南農業大学のバイオエンジニア、Shuting Liu氏のお気に入りは緑の光。緑に光る多肉植物ウォールも作ってしまいました。

Image: Liu et al., 2025

研究当初は、蓄光顔料の注入には葉の薄い植物が適していると思われました。多肉植物だと、その肉厚さから顔料の粒子が葉や根の表面に溜まってしまうと考えられたからです。

が、実際に実験してみると、多肉植物は粒子の入り込みが最も効率よく、最適だと判明。その後、多肉植物にしぼり、理想的な注入圧力、注入料、顔料の粒子のサイズなどを検証したそう。

結果、ベストレシピを発見（注入する粒子は7ミクロン、赤血球とほぼ同サイズだそう）。また、顔料は、光合成が行われるメソフィル細胞壁に注入するのが最適ということもわかりました。

Image: Liu et al., 2025

Liu氏は「（いろいろな）色合いから、温かみのある光を放つ植物の未来が見えます。見た目で癒されるうえ、より実用的な間接照明となるかもしれません」と、米Gizmodoの取材で語ってくれました。

研究チームは、今後、蓄光顔料注入による、長期的かつ厳密な植物の安全性を調査していくとのこと。研究論文はMatterで公開されています。