戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。長崎で被爆した85歳の女性は、福岡で40年以上、語り部を続けています。被爆者が減りゆく今、その歩みを支える信念に迫ります。

■吉崎幸恵さん（85）

「思い出すね。光しか見ていない。光と、倒れてきたところ。サイレン鳴らないから。」



8月9日、福岡市の自宅で祈りをささげていたのは、吉崎幸恵さん（85）です。5歳の夏、生まれ育った長崎で被爆してから80年がたちました。





今もよみがえる、原爆投下の瞬間。■吉崎さん「ピカーッと光ったんです。ピカじゃなくピカーッ。真っ白に。光ったというより輝いた。次に来たのが爆風です。ガラスというガラスは割れて、畳に突き刺さったり、縁側に広がったりして。夢中で防空壕に行くのに足を切るんです。」40年以上、福岡で語り部を続けてきた吉崎さん。人前に立つ時、決まって伝えてきた言葉があります。■吉崎さん「私には地獄の体験はないんです。」地獄を見ていない。その言葉の意味は。■吉崎さん「私の被爆の実相は、それだけ。防空壕で泣いた。ガラスで足を切った。怖かっただけでは実相にならない。」ほかの被爆者の声にもっと耳を傾けなければ、被爆の実相にたどり着けない。その一心で集めた証言は、語り始めてから2年後、詩の形となりました。タイトルは「あの日のことを知ってください」です。

■吉崎さん

「目玉はえぐられ、髪の毛は逆立ち。」

「体中にガラスの破片を突き刺し、ボロきれのように皮膚をぶら下げて。」

「水…水ば…水ばください。けれど、ひとしずくも飲めず、とうとう息絶えました。」



死者に代わって語る。そこには、身近な人の命が奪われた記憶も重なっています。



■吉崎さん

「死者たちはもう語れない。どうやって殺されていったのか語れない。皆さんに自分のことを訴えたいけれど、できない。私はそういう人たちの代わりに、皆さんの前に立っているんです。」

毎年のように招かれる、保育園での平和学習。母から受け継いだ「もんぺ」姿で語ったのは。



■吉崎さん

「かず兄（あんち）。あんち、というのは長崎弁で兄さんのことです。近所に住んでいて、かず兄（あんち）と呼んで慕っていました。」



原爆投下から8日後、14歳で亡くなった、いとこの最期です。



■吉崎さん

「紫色の斑点は体中に広がり、うめき声とも、わめき声とも知れぬ奇声を発して苦しみ抜いたかず兄（あんち）は、その日5回目の下痢を最後に静かに目を閉じた。」



幼い時に母から聞いた記憶を、自らの声にのせて伝えます。



■吉崎さん

「伝え聞いたものを伝えればいい。5歳（で被爆）の私にだってできますから、皆さんもできるんですよ。」

被爆から80年の夏。吉崎さんが訪れたのは、韓国の陜川（ハプチョン）郡です。



陜川からは戦時中の徴用や出稼ぎなどで多くの人が広島に渡り、被爆して戻ってきました。「韓国のヒロシマ」と呼ばれています。ことしも犠牲者を悼む式典が営まれ、以前から交流があった平和団体の招きで、吉崎さんも参列しました。



■吉崎さん

「私たちは距離の関係でやけども何もしていないけれど、同じ被爆者でも全部、被爆体験の内容は違っている。自分は幸いでよかったという気持ちはさらさらありません。」

吉崎さんは今回の旅に合わせて、韓国人被爆者が暮らす福祉施設を訪ねました。迎えてくれたのは、金哲柱（キム・チョルジュ）さんと李富烈（イ・ブヨル）さん。ともに87歳です。住んでいた場所は違いますが、2人とも幼い頃に広島で被爆しました。祖国に帰り着いた時のことを金さんが話してくれました。



■金哲柱さん（87）

「釜山（プサン）に到着した時、駅の前でみんなが万歳をしていた。（当時の）愛国歌を歌っていた。私は全部覚えている。その姿を見て言葉が出なかった。」



しかし、被爆者やその家族には、冷たい視線が注がれました。



■金さん

「差別や偏見があった。私の兄（被爆者）の娘は結婚したけれど、被爆者の娘だと知った結婚相手は、離婚の話もなく逃げた。こういう悲惨な出来事はたくさんある。」



■吉崎さん

「日本もまったく同じでした。今もそうだということに、がく然としました。今もですか。」

■金さん

「今も被爆者ということを隠す人が多い。」

■吉崎さん

「本当ご苦労なさったんですね。言葉が出ません。」

国を越えて、世代を超えて。地獄は見ていなくても、被爆の実相は語り継げると吉崎さんは信じています。



■吉崎さん

「人類の英知で第二の広島を、第二の長崎を二度とつくらないために、さあ、あなたも。さあ、あなたも、あなたも、あなたも、今すぐ行動を。」



