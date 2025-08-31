庄司智春が激怒「ずっと聞いてんだよ!」 藤本美貴、夫婦ゲンカ“玉ねぎ事件”から学んだこととは
タレントの藤本美貴が15日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。夫・庄司智春とのケンカエピソードを語った。
藤本美貴
○庄司智春が激高したワケ「ずっと聞いてんだよ!」
夫婦ゲンカの話題になり、藤本は、庄司が一人でスーパーに行ったときの出来事を回顧。自身は子供たちと自宅にいたというが、「庄司さんがLINEで、家に玉ねぎがあるかどうか聞いてくるわけ。でも、私は気づかずにずっと子供と過ごしてた」と説明しつつ、「帰ってきたら、ガーッ! って。“玉ねぎあるかどうかずっと聞いてんだよ!”って結構な感じで怒られた」と吐露。しかし、激高する庄司を前に、藤本は、「玉ねぎあるかないか聞くんじゃなくて、迷ったら買ってこい!」と逆ギレしたことをぶっちゃけた。
藤本の言葉を受け、庄司はしょんぼりしていたそうで、「そうだなって思ったんじゃない?」と振り返りながら、「玉ねぎなんか一番使いやすい野菜じゃないですか。それから庄司さんは、あるかどうか迷ったら、あったとしても買っていこうって心に決めたんです」と明かして苦笑い。一方で、「無駄な買い物はしないほうがいいと思ったから聞いてくれた」と庄司に寄り添いながら、「私としては買ってきても別に困らないから、どっちも正解じゃん。すべてを言い返せばいいってことでもない」と冷静に語った。
夫婦ゲンカについて、「自分はこう思ってる、向こうはこう思ってる。それが合わないっていうだけ」と話した藤本。そこで言い争いになる夫婦もいるが、「そのときに夫婦のルールを何となく決めていけばいいんじゃないかな」と自身の考えを伝え、「旦那さんだけを叱るんじゃなくて。自分にできることはあったのかな? こうすればよかったんじゃないか? なんでできなかったんだろう? っていうところまでが、学びなんじゃないですか」と達観した様子で語っていた。
コメント欄には、「喧嘩の作法みたいなものを勉強できてスッキリしました!!」「全く同じようなやり取りをしました笑」「ミキティの反応強くて好き」「結婚13年だけどマジで同じだと思った!」「ケンカの話くわしく聞けるのうれしい」などの反響が寄せられている。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。
