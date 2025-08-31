長嶋一茂、怒りの“退出”は計画通り？「ここしかない」 スタッフからの連絡に驚きも「そんなレベルなの？」
タレントの長嶋一茂が、29日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日』に出演。前回の放送で、クイズ中に激怒し、一時スタジオを飛び出し、大きな反響を呼んだことを受け、当時の様子を激白した。
【写真】ぽっかり空席…長嶋一茂が退席したスタジオの様子
一茂は「オレも（収録から）帰ったら（スタッフから）『高橋さんにフォローのLINEをしておいてくれますか』って。そんなレベルなの？って（笑）。それでオレもLINEした」と回顧。「オレは違うと思うんだけど、なぜか最後『ゴメンね』って書いたの。そうしたら（高橋から）『ゴメンねって書くところじゃないですよ』『別になんとも思ってないです笑』って（笑）。それもどうなのって」と笑いを交えてツッコミを入れた。
これを受けて、高橋茂雄は「いやいや、ゴメンねって言わせてしまうようなことじゃないですよってことなのに」と釈明。「（収録後に）『最後のハプニングも含めておもろかったな』って言ったら、マネージャーも（なんとも言えない表情をしていた）。みんなで、オレのことかわいそうやと思ってんのか！」と笑いながらツッコミを入れた。
これを受け、一茂は「オレは（あの時）何を考えていたかというと、マジで収録が長くて。どっかのきっかけでどうやって帰ろうかしか考えてなかった」とぶっちゃけ。共演者の石原良純がかつて、同じようにあくまでノリで退出した出来事が「走馬灯のように蘇った」という一茂は「どうやったら帰れるかなって考えていたら、ここしかないと思って。『じゃあ、帰ります』っていうわけにはいかないから『ふざけんな！』って、怒って帰るしかないわけ。それでどうなるかなって思って見ていたら、2人（高嶋ちさ子と石原良純）がぽつんと。これ現場進まねーなって思って（戻った）」と明かしていた。
2024年の『ザワつく！大晦日』では高嶋ちさ子が特殊詐欺に遭ったことを激白。今回のSPでは、その詐欺の裏側では何が起きていたのかを徹底解説。元特殊詐欺犯が驚きの手口＆実態を明かした。
さらに、クイズ形式で詐欺手口を学ぶ企画も展開。近年多発している“ロマンス詐欺の巧妙テクニック”に関するクイズで、ターゲットにした女性の心をつかむために詐欺師が送った動画の内容について、一茂は「婚約指輪を差し出すような、あなたに…みたいなの動画」と答えたが、MCのサバンナ高橋茂雄は不正解のジャッジ。しかしこの直後、石原良純が「指輪を買いに行った動画」と答え、これが正解となった。
これに一茂は納得がいかない表情で「ちょっと待って…それは変だよ。俺は帰る！帰る！」と大声を上げ、共演者が止める中、マイクを外してスタジオから姿を消してしまった。まさかのハプニングに高橋は「帰ったで…」と青ざめた顔で語り、良純は「季節の変わり目だからしょうがない…」とつぶやいた。
スタジオがしばらくの間、静寂に包まれる中、一茂は無言で席に。その理由を「モニターで見ていたのよ。この2人がずーっと黙って待ってるの。2人が俺のこと待ってるんだと思って、申し訳ない」と明かし、高橋から「おかえり」と声をかけられていた。
