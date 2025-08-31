NFL開幕直前特番！カンニング竹山、斉藤ブラザーズ、五十嵐にいかアナらが参戦
日本時間9月5日に迫るNFL2025〜26シーズンの開幕を前に、日テレジータスでは8月31日、「開幕直前！NFL好き集合 注目選手＆優勝予想見どころギュギュっとSP 2025」を放送する。NFL愛にあふれるカンニング竹山、アメリカでのアメフト経験を持つ全日本プロレスの斉藤ジュン＆レイの斉藤ブラザーズ、有馬隼人、生澤浩の解説陣に加え、今季「オードリーのNFL倶楽部」でアシスタントを務める五十嵐にいか、そしてラルフ鈴木が収録に参加。注目チームや優勝予想など、開幕への期待を高めるトークが繰り広げられた。
【写真】豪華メンバーが参戦した開幕直前特番
グリーンベイ・パッカーズの株主でもある竹山は、おなじみのチーズヘッドにチームカラーのスニーカーを合わせた“全身パッカーズコーデ”で登場。NFCの優勝予想では多くの出演者がフィラデルフィア・イーグルスを推す中、当然のようにパッカーズを本命に据えた。これに噛みついたのが斉藤ブラザーズ。「父親がシカゴ・ベアーズファンだから」という斉藤ブラザーズは、「チーズをかぶっているから」という理由でパッカーズを全否定し、竹山が「俺じゃねーかよ！」と即座にツッコミを入れる場面も。両者の軽妙なやり取りは、番組を大いに盛り上げた。
恒例の“当たらない予想”で知られる森清之氏の優勝予想も発表され、出演者たちは「自分の推しチームが森氏と被っていないか」と一喜一憂。スタジオは笑いと緊張が入り混じる独特の空気に包まれた。
ロサンゼルス五輪で正式種目となるフラッグフットボールのコーナーでは、2024年の世界選手権で銅メダルに輝いた女子日本代表の一員である上松あかりが登場。2メートル近い体格を誇る斉藤ブラザーズが、スタジオでのフラッグフットボール体験でディフェンスとして対峙するも、上松のクイックネスに驚かされる場面もあった。上松は竹山をレシーバーに据えたパスプレーを披露し、スタジオは大盛り上がりだった。
NFL初心者の五十嵐アナは、9月11日のNFL倶楽部初回までにいろいろと勉強していると思われる中、先輩アナのラルフ鈴木から“抜き打ちクイズ”を受ける一幕も。予想外の展開に出演者全員が驚く結果となり、こちらも必見だ。また、五十嵐アナの意外な特技も披露され、こちらも見逃せない。
開幕直前スペシャルの模様は、8月31日午後8時から日テレジータスで放送される。NFLは、日テレジータスが国内独占生放送する9月5日の開幕カード「ダラス・カウボーイズ対フィラデルフィア・イーグルス」を皮切りに、60回目の節目を迎えるスーパーボウルへと続く熱戦が今年も幕を開ける。1試合たりとも見逃せないシーズンが、いよいよ始まる。
