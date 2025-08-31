言葉は頼もしいパートナー。あなたに力や勇気や幸せを与えてくれます。「大人の言い換え力」に磨きをかけて、日常のピンチを華麗に切り抜けたり、果敢に立ち向かったりしましょう！（クイズ制作／石原壮一郎）

オフィスで雑談。同僚の女性が「今日、駅でおじさんにぶつかられて、もう少しでホームに落ちるとこだったんです。あれは絶対にわざとですよ」と怒りながら話している。

以前、同じような話の流れで、反射的に「えっ、ウソ」と返したら、「信じないなら、もういいです！」とムッとされたことがある。話してよかったと思われるリアクションは？

（A）「もしかして歩きスマホとかしてなかった？そういう人を狙うらしいよ」

（B）「いわゆる『ぶつかりおじさん』だね。ホント、くだらないことするよな」

（C）「落ちなくてよかったよ。最近、そういう輩が多いらしいから怖いよね」

C

×（A）「もしかして歩きスマホとかしてなかった？そういう人を狙うらしいよ」

△（B）「いわゆる『ぶつかりおじさん』だね。ホント、くだらないことするよな」

◎（C）「落ちなくてよかったよ。最近、そういう輩が多いらしいから怖いよね」

解説

混雑する都会の駅などでは、女性にわざと体当たりする「ぶつかりおじさん」が出没すると、しばしば話題になります。同僚の女性は、その被害に遭ったのでしょう。

気の毒に思う気持ちや卑劣な行為への怒りは十分に抱いていても、言い方を間違えると誤解を招いてしまいます。ここはCのように、無事だったことへの安堵を示しつつ、怖い思いをした相手に寄り添いましょう。Bは話を適当に流しているように聞こえかねません。

Aは「あなたにも落ち度があったのでは？」と疑っていて、極めて失礼で不適切なリアクション。親切なアドバイスのつもりだとしたら、それは大間違いです。性犯罪のニュースに対する反応でも、同様の「失礼な仮説」を立てたがる人は少なくありません。